"Uticaj sindikata u ovom trenutku igra ključnu ulogu, jer sad treba da počne drugo polugodište i cilj određenih lica je da dođe do blokada škola pri samom početku drugog polugodišta, što bi rasplamsalo blokade i pokrenulo sve ostale da krenu u generalni štrajk koji dugo najavljuju određene opozicione ličnosti. Sindikat prosvete je sada pod užasnim pritiskom da blokira početak drugog polugodišta, sve pod izgovorom da nisu postigli dogovor sa državom . Određene ličnosti pokušavaju da projektuju studentske blokade kao pobedu opozicije i pokušavaju to da iskoriste kao argument da navedu ljude da pokrenu blokade u drugim institucijama", navodi Babić.

"Pre tri nedelje sam izašao u medije sa ličnim saznanjima koje sam imao i tada sam rekao da postoji više grupa studenata i to: oni koji su organizovali blokade; oni koji dolaze na plenume da glasaju i oni koji nemaju nikakve veze sa svim ovim. Saznao sam da je grupa od 50-ak ljudi na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu osmislila blokadu Fakulteta tehničkih nauka, a meni je ovo bilo jako sumnjivo, jer je bilo logično da sami studenti Fakulteta tehničkih nauka organizuju blokadu na svom fakultetu, ako je sve iskreno. Ali se ispostavilo da ništa nije iskreno i da je sve instruisano od strane političkih aktera. Ako pogledamo simbol 'krvave šake', nju je osmislio Zeleno-levi front. Blokade institucija su krenule od zgrade suda u Novom Sadu, samo tada su dolazili narodni poslanici da blokiraju sud. Oni su tada govorili da oni imaju poslanički imunitet i da ne mogu biti kažnjeni zbog blokade. Način blokada je potpuno isti na svim fakultetima, to ukazuje da je samo jedan organizator svih blokada i da on svima komanduje šta da rade. U skoro identično vreme kreću sve blokade, da li je to slučajno? Nije slučajno, već je organizovano iz jednog centra", kaže Babić.