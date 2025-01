- Morate razumeti situaciju. Prvo, svaki fakultet ima svoje plenume, oni posebno glasaju. Što se tiče fakulteta tehničkih nauka, oni imaju vanredni plenum 10. januara. Tamo je postavljeno pitanje da li da fakultet ima svog predstavnika na pregovorima sa sindikatima. A što se tiče ovih drugih, to je bilo sa drugih fakulteta, ovaj sastanak sa sindikatima, tu se navode drugi fakulteti i druga lica. Koliko ja znam, on se održao i tamo su bili predstavnici fakulteta koji su malo više zagrizli za blokade, koji su bolje organizovani u tom smislu i oni na taj način se povezuju. Mada je to bio i početni plan da se oni povezuju sa svima, da bi oni napravili što veće proteste koji su politički protesti, koji u apsolutno nikakve veze nemaju sa blokadama i tu je problem jer ovo povezivanje sa sindikatima nema nikakve veze sa samim fakultetom. Tu svi mogu da vide da to više nisu nikakve fakultetske blokade, već da se tu povezuju političke ličnosti sa studentima i da se od toga pravi neka vrsta koalicije, da se napada aktuelna vlast - započeo je Babić, pa nastavio:

- Mogu li da kažem jednu anegdotu? Kada je bilo glasanje na plenumu na fakultetu koji ima 17.000 studenata, 100% od njih se izjasnilo da je nastavak u blokadi apsolutno nerealno, meni ljudi šalju poruke koji su studenti, da oni žele da idu na ispite. Ja nisam niti predsednik, niti premijer, niti dekan da meni šalju poruke, ali ja znam veći broj ljudi iz tog fakulteta šalje poruke da oni žele da studiraju. Ne znam zašto to radi, ali znam da mi šalju i problem je što oni ne idu tamo jer mi šalju poruke da se plaše da će ih tući tamo, da će ih vređati, da će ih nazivati sendvičarima i da oni ne žele da idu da glasaju protiv blokada jer smatraju da će biti pod određenim vrstom pritiska, da će napasti njihov život i telo i to oni meni pišu i govore da jednostavno da se obratim medijima u njihovo ime i da prenesem tu poruku.

- Na internetu ima ih na pretek, ali to ljudi, neki napišu u afektu, možda neko i misli, ali mnogi ljudi to napišu u afektu pa posle zaborave. Što se tiče toga, pretnji na ulici nismo imali ništa više osim dobacivanja. Nikakva fizička neprijatnost nije bila, ali bilo je samo dobacivanje, malo neprijatna situacija. Nema veze, što se tiče narušavanja prava, narušavanja prava na samom fakultetu su ogromna. Čak mi pišu neki studenti da su oni brisali snimke jer su bili incidenti. Sigurnosne kamere su zabeležile te incidente, ali su oni naknadno pristupili serveru i brisali te snimke sa nadzornih kamera da bi sprečili ulazak policije. Ono što znam po prijavi koju sam podneo dekanu i tražio sam da se uzmu snimci, ona mi je rekla da oni ne mogu da uzmu snimke jer tehničko lice koje dođe do fakulteta da uzme snimak, oni njemu ne daju da uđe i tu se sve završava, on se povuče, ode kući, napravi zapisnik, oni obaveste MUP i MUP ništa ne uradi, što je veoma zanimljivo jer u tom trenutku je službeno lice koje vrši službenu dužnost sprečeno da to uradi, ali policija nije postupala i zaštitila to lice. Jednostavno niko ne može da uzme snimak.