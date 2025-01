On je naveo da je u Gračanici održao radni sastanak sa kandidatima Srpske liste za poslanike u skupštini u Prištini, sa kojima je razgovarao o svim dilemama i opstrukcijama sa kojima se suočava Srpska lista u ovom izbornom procesu.

"To je naglasio i predsednik Vučić, da je to jedina srpska parlamentarna stranka koja ima podršku države Srbije. A da imamo podršku Srbije vidi se preko ovih projekata, zato je to razlog više zašto treba glasati za Srpsku listu", rekao je Elek.