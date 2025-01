Govoreći o ovoj ideji, Vučić je napomenuo da Srbija nije samo formalno van vojnih blokova, kao što su to neke zemlje koje nude svoje domaćinstvo za takav susret, već da je Srbija i suštinski van oba bloka, samostalna i nezavisna zemlja, u potpunosti pripremljena da garantuje punu bezbednost obojici predsednika.

"Istovremeno, to je zemlja u kojoj je predsednik Tramp imao najveću podršku u čitavoj Evropi. I s druge strane, to je zemlja u kojoj je predsednik Putin i dalje veoma, veoma popularan. Tako da ja mislim da je to mesto na kugli zemaljskoj koje bi i jednom i drugom izuzetno odgovaralo", izjavio je Vučić za Pink.