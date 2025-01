"Vrlo rado ću kao poslanik i član predsedništva, podržati ideju predsednika Vučića o savetodavnom referendumu o poverenju predsedniku. Sjajna je ideja da mi iz SNS to pokrenemo. Nadam se da će do toga doći. To bi bio praznik demokratije i zapušilo bi usta opoziciji", poručio je Bakarec.