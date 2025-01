"Predsednik je u principu rekao sve. Dakle, predstavnici opozicije su otvorili pitanje legitimiteta, koje je predsednik Vučić više puta naglašavao kao najvažnije za njega, i budući da su postavili to pitanje na neformalan način, tako što su preko nevladine organizacije CRTA objavili nekakvo istraživanje javnog mnjenja po kome bi većina građana glasala za njegov opoziv, predsednik poziva da se to pitanje formalizuje i da predstavnici opozicije podnesu tih 67 potpisa i na taj način pokrenu inicijativu. U tom slučaju i mi ćemo dati potpise poslanika naše poslaničke grupe, da se na taj način pokrene formalna inicijativa i da se zakaže taj savetodavni referendum. Budući da su uvereni u to da imaju podršku, te da su njihove agencije i nevladine organizacije objavile da je situacija vrlo nepovoljna po predsednika Vučića, nemam razloga da sumnjam da će iskoristiti priliku koju im je dao i to pokazati i na formalan način", naglasio je Jovanov.