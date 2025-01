Slušaj vest

Emisija „Usijanje“ na Kurir televiziji posvećena je strateškom partnerstvu Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Specijalni gost, Marko Đurić, ministar spoljnih poslova Srbije, govorio je o ključnim aspektima odnosa između dve zemlje, s posebnim fokusom na političke, ekonomske i energetske teme. Kroz detaljne izjave, ministar Đurić osvetlio je značaj strateških sporazuma i buduće saradnje.

Ministar Đurić osvrnuo se na značaj strateškog sporazuma o energetici između Srbije i SAD, potpisanog u Vašingtonu:

- Ovaj sporazum je prekretnica za odnose između Srbije i SAD, ali i za razvoj naše zemlje u širem kontekstu. Potpisali smo strateški sporazum o energetici u septembru prošle godine u Vašingtonu. Taj sporazum nije samo simboličan akt - on je praktičan izraz naše namere da ojačamo energetsku bezbednost i modernizujemo naš energetski sektor. Energija je danas preduslov za sve - za ekonomski razvoj, industriju, pa čak i za svakodnevni život građana. Srpska ekonomija raste velikom brzinom, i to nije samo fraza. Naš BDP se više nego udvostručio u poslednjih deset godina, i sada je neophodno da obezbedimo sigurne izvore energije. Strateški sporazum sa SAD omogućava nam pristup američkim tehnologijama, investicijama i inovacijama. To uključuje solarne panele, vetroparkove, i što je najvažnije, diverzifikaciju izvora gasa. Srbija je, zahvaljujući ovom sporazumu, postala ozbiljan igrač u regionu kada je reč o energetici.

Foto: Kurir Televizija

Ministar Đurić osvrnuo se na značaj otvaranja strateškog dijaloga između Srbije i SAD:

- Strateški dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama nije izolovan proces. To je deo naše politike da Srbija bude otvorena prema svim ključnim partnerima. Sa SAD sada ulazimo u ozbiljan dijalog koji obuhvata sve oblasti - od ekonomije i energetike do bezbednosti i obrazovanja. Građani treba da znaju da ovaj dijalog nije na štetu odnosa koje imamo sa drugim partnerima, poput Rusije, Kine ili EU. Naprotiv, jačajući saradnju sa SAD, mi podižemo našu vrednost na međunarodnoj sceni. To je balansirana politika kojoj Srbija teži.

Đurić je naglasio da ovakav pristup osnažuje poziciju Srbije u svetu:

- Ono što je posebno važno jeste da Srbija ima doslednu politiku. Mi smo zemlja koja drži reč. To je razlog zašto smo poštovani i u Vašingtonu, i u Moskvi, i u Briselu. Strateški dijalog je rezultat poverenja koje smo izgradili.

Komentarišući značaj energetske diverzifikacije, Đurić je rekao:

- Energetska diverzifikacija nije samo političko pitanje - to je pitanje opstanka i razvoja. Srbija je do sada zavisila od nekoliko izvora energije, ali strateško partnerstvo sa SAD omogućava nam da tu sliku promenimo. Američke kompanije već su pokazale interesovanje za ulaganje u naš energetski sektor, a to uključuje i obnovljive izvore energije, poput solarnih i vetroparkova.

Ministar je podvukao važnost dugoročnih rešenja:

- Ovo nije samo pitanje tehnologije, već i sigurnosti naših građana. Diverzifikacija znači da Srbija više neće zavisiti od jednog izvora ili jedne zemlje. To je strateški cilj koji će obezbediti stabilnost i za našu industriju i za domaćinstva.

06:43 MINISTAR ĐURIĆ ZA KURIR TELEVIZIJU: Strateški sporazum o energetici između SAD i Srbije je prekretnica! Ekonomija naše zemlje raste velikom brzinom Izvor: Kurir televizija

Govoreći o promeni američke administracije, Đurić je istakao:

- Srbija ima razlog za optimizam kada je reč o odnosima sa SAD, bez obzira na promenu administracije. Predsednik Vučić je među prvima razgovarao sa predsednikom Trampom kada je izabran. To pokazuje koliko je naša zemlja važna u očima američkih lidera. Strateški dijalog, koji je dogovoren u okviru odlazeće administracije, ima dvopartijsku podršku u SAD. To znači da će se saradnja nastaviti, bez obzira na političke promene.

Ministar je potom spomenuo i imenovanje novog ambasadora Srbije u Vašingtonu:

- Očekujemo u narednim nedeljama i imenovanje novog ambasadora Srbije u Vašingtonu i očekujemo jedan snažan, novi zamah sa novom administracijom za nove susrete, nove inicijative, nove aktivnosti naših iseljenika, naše dijaspore. Kao ministar spoljnih poslova daću jedan od snažnih prioriteta na saradnji sa Trampovim timom. Mi zaista želimo da vidimo i Donalda Trampa u Beogradu, već je javnost obaveštena o činjenicima.

Foto: Kurir Televizija

Voditeljka je potom upitala ministra koga očekujemo kao novog ambasadora.

- To ne mogu da saopštim, zato što diplomatska pravila ne dozvoljavaju. Procedura je takva da morate prvo da notifikujete administraciju zemlji prijema, onda oni moraju da sprovedu svoje kontrole, provere odluke, analize i obično u rasponu od tri nedelje do dva meseca dolazi odgovor, tako da u tom intervalu ću i ja vam reći.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs