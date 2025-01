"Čeka se odgovor opozicije. I taj odgovor koji mi budemo dobili biće odgovor na mnoge dileme vezane za određena politička dešavanja koja mi svi pratimo unazad nekoliko meseci neposredno posle tragičnog događaja koji je inicirao sve to kao što je pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Ali ne postoji ni jedan dovoljan razlog da opozicija, pazite opozicija, sama nije pokrenula s obzirom da poziva predsednika Republike, ne unazad 12 godina, ajde da pustimo tu prošlost, ali unazad nekoliko meseci na političku odgovornost, da i za svake političke akcije i performansa, da li je to ispuštanje kakvih zvukova ili već nešto drugo ili treće, nebitno je, pominje se predsednik Vučić.

"Mi sve vreme imamo licitiranje sa njegovom političkom pozicijom, kao sa čovekom sa najvišim političkim legitimitetom, koji je dva puta pobedio na predsedničkim izborima u prvom krugu. Tako da je jasno da sve vreme zapravo se negde provlači od tragedije do tragedije koja se, nažalost, zloupotrebljava u političke svrhe, što je nedopustivo. Provlači se njegova odgovornost i upravo da se više ne bi jurili po tim interpretacijama i kuloarima i rezervoarima raznih spletki, kako unutrašnjih, tako i spoljašnjih, predsednik je jednostavno izašao sa tim predlogom da se razreši dilema da li predsednik Republike zaista ima podršku građana Srbije ili ne, tako što će se raspisati savetodavni referendum, koji je sasvim u skladu sa ustavom".

"Ukoliko se desi da se 50 plus 1 građanin Republike Srbije izjasni da je za razrešenje predsednika Republike, skraćuje vam proceduru, procedure su velike, dugačke, traju nekoliko meseci. Jednostavno ih je oslobodio svih muka, svih dilema. Rekao je, evo mi dajemo, kao najjača partija i koalicija, Aleksandar Vučić, Srbija, ne sme da stane, 100 potpisa, to ćete dobiti koliko sutra. Evo vi jednostavno skupite 67 potpisa i ulazimo u proceduru".

"Crta je izašla sa određenim podacima koje govore potpuno suprotno od istraživanja javnog mnjenja koje smo imali prilike da vidimo i pre dve nedelje, i pre deset dana, i pre mesec dana, koja suštinski kaže da bi većina građana na potencijalnom savetodavnom referendumu glasala za razrešenje predsednika Republike. Upravo iz tog razloga opozicija bi trebalo da da odgovor s obzirom da njihova Crta, dakle agencija koja je za njih od vrhunskog autoriteta, daje konkretne razloge. Ono što mi svi očekujemo jeste da opozicija sa obe ruke prihvati to, sama inicira i donese potpise ili pokrene inicijativu, jer evo dobija na referendumu, tako Crta kaže.

"Pošto se vrlo verovatno neće desiti taj konsenzus među predstavnicima opozicionih političkih partija, jer i oni i mi jako dobro znamo kako oni stoje u pravim istraživanjima javnog mnjenja, onda mi imamo jasan odgovor gde je opozicija i šta se to svih ovih meseci dešavalo. To vam sada dovodim direktno u vezu sa blokadama na fakultetima, sa ovom tenzijom koja se održava mesecima, sa pravljenjem utiska da sistem ne funkcioniše, sa jačanjem i bustovanjem utiska da predsednik Republike nema legitimitet ili podršku građana i sa faktički stvaranjem nekakvog utiska puzajućeg državnog udara preko generalnog štrajka i preuzimanja vlasti kroz formu, kako kažu, prelazne vlade, da bi se zapravo ušlo u nešto što oni, evo, već 12 godina žele, a to je vlast bez izbora.