- Mislim da je jako važno da ljudi razumeju zašto je ovaj strateški dijalog SAD i Srbije važan za našu zemlju. Ovo je kao da imate jedan autoput koji je izgrađen između Beograda i Vašingtona koji će da omogući da saradnja ide brže, ali i da zbog tog autoputa postoji jedna nadogradnja u budućnosti. Verujem da će nova administracija iskoristiti ovaj strateški dijalog da podigne odnose sa Srbijom na jedan viši nivo. Mislim da je Srbija na ovaj način izbalansirala svoju spoljnu politiku. Ako je reč o onoj politici 4 stuba gde Srbija razvija odnose sa Pekingom, Moskvom, Briselom i Vašingtonom. Mi po prvi put sada imamo jedan strateški sporazum i sa Vašingtonom. Mislim da je jako važno da se Srbija ne oslanja na jednog partnera, odnosno na sile koje dolaze sa istoke ili samo sa zapada već da pokušamo da što više osnažimo međunarodnu poziciju Srbije. Mislim da će Beograd postati veoma važan za SAD i da će Srbija imati to mesto za stolom gde će srpski glas moći još više da se čuje u Vašingtonu. Na kraju dana kada vas Amerika svrsta u red zemalja koje su joj strateški važne, to znači da će veći broj američkih investitora biti zainteresovan za Srbiju - rekao je Velebit.

- Kada odete u Ameriku i kada pričate sa Amerikancima u velikim kompanijama, ne postoji Amerikanac koji ne zna za srpske inženjere. Dakle, ta pozitivna reputacija koja se danas stvara u Americi je velika stvar za nas da bi se repbrendirali tamo, ali isto tako da bi iste te kompanije privukli u Srbiju. Dovođenje američke kompanije ovde, znači da znanje ostaje u zemlji, ali i kapital. To je najbolji način da vi jačate svoju konkurentnost na međunarodnom tržištu - rekao je Velebit i dodao:

Mislim da je u poslednjih nekoliko godina došlo do jednog zaokreta ili da kažem pozitivnog pomeranja, a to je da Vašington danas više gleda u Beograd, a da je poslednjih decenija Vašington više gledao u Sarajevo, Podgoricu i Prištinu i da je to zaista jedan pozitivan pomak. Isto tako sa srpske strane mislim da danas postoji jedna racionalnija procena toga kako Srbija može da ojača svoju poziciju sa Vašingtonom i da mi treba da radimo na tim odnosima da ne bi došli u situaciju da srpskim pitanjem u Vašingtonu se bave drugi.