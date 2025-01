Poslanici vladajuće kolacije, na čelu sa predsednicom Narodne skupštine, danas će predati svoje potpise za održavanje savetodavnog referenduma o poverenju predsedniku Aleksandru Vučiću. Do ove odluke je došlo nakon što je CRTA saopštila je ogromna većina građana za smenu predsednika.

- Ja sam izabran vašom voljom, poštovani građani. Vi ste me birali na ovom mesto. Birali ste me da vodim zemlju u teškim i u lakim trenucima, da donosim neretko nepopularne odluke, da se borim za ovu zemlju. Dao sam sve od sebe. CIA, ali i ovi drugi kažu da više nemam poverenje građana. Oni koji su najobjektivniji, najnepristrasniji, oni koji imaju najveće poverenje i opozicione javnosti, a rekao bih sada i sveukupne javnosti u Srbiji, a ja ne želim da budem neko ko će na silu da vlada Srbijom. Nikada to nisam želeo. Nikada nisam želeo bez poverenja naroda da vladam - rekao je Vučić.