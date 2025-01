Znači, ovaj događaj nikakve veze nema ni sa državnim organima, ni sa policijom, ni sa bezbednosnim službama, nema nikakvih elemenata politizacije jer nisu u pitanju nikakvi članovi političkih stranaka. U pitanju je nekoliko ljudi od kojih se za one za koje se smatra da su izazvali incidente, radi o dva para, dva studenta i dve srednjoškol

BEOGRAD - Ministar policije Ivica Dačić kazao je jutros da incident ispred Pravnog fakulteta nema političku pozadinu nego da je reč o studentima i srednjoškolkama pod uticajem alkohola.

- Ono što je nepobitno utvrđeno, naravno imajući u vidu sistem video-nadzora i izjave koje su date u policiji, jeste da incident ispred Pravnog fakulteta nema nikakvu političku pozadinu, rekao je ministar policije Ivica Dačić gostujući jutros na RTS.

Govoreći o napadima na studente Pravnog fakulteta u blokadi, Dačić je istakao da je "apsolutno sigurno da niko sa strane nikoga nije poslao, niti organizovano doveo na Pravni fakultet da bi tamo pravio incidente".

- Znači, ovaj događaj nikakve veze nema ni sa državnim organima, ni sa policijom, ni sa bezbednosnim službama, nema nikakvih elemenata politizacije jer nisu u pitanju nikakvi članovi političkih stranaka. U pitanju je nekoliko ljudi od kojih se za one za koje se smatra da su izazvali incidente, radi o dva para, dva studenta i dve srednjoškolke koje su bile pod uticajem alkohola i svi tu koji su učestvovali u tome su na neki način bili pod uticajem alkohola. Znači, suština je da su se unutar fakulteta posvađali - rekao je Dačić.

Studenti još nisu dali izjavu

Prema njegovim rečima, događaj se desio u 1.59 časova iza ponoći.

- Ulična patrola došla je na lice mesta već u 2.08 časova, a patrola koja je došla kolima je došla u 2.13. Lice, maloletno lice koje nije student je prijavilo da ga maltretira neko ispred Pravnog fakulteta i policajci su tu došli, priveli to lice na koje se taj mladić žalio. Niko međutim nije prijavio neki drugi događaj koji se tu dešavao. Tek kasnije tokom jutra kada se to videlo na Instagramu ili na drugim mrežama da je objavljeno da je neko povređen, policajci su oko 5.00 - 6.00 časova ujutru u Urgentnom centru pitali one koji su imali lake telesne povrede, koji su bili sa Pravnog fakulteta, pitali su o okolnostima po kojima su nastale povrede. Nisu dobili odgovor, rekli su da ne žele da daju. Oni nisu dali izjavu, tek će danas u 15 sati, ja sam zato pozvao studente da daju izjave da bismo znali o čemu se radi. Na te okolnosti koje su oni prijavili - kazao je Dačić.

Saslušano devet osoba

Kako je ministar rekao, saslušano je devet osoba zbog učešća u incidentu.

- Četiri osobe su zadržane, određeno im je zadržavanje policijsko zadržavanje od 48 sati. Znači, ono što je nepobitno utvrđeno je da je reč o dve muške i dve ženske osobe, od kojih su te dve muške osobe studenti jednog fakulteta, jedan metropolitanski, drugi visokoškolskog obrazovanja ili škole, i dve devojke koje su sa njima bile, koje su srednjoškolke. Imaju 18 godina. Njih je pozvao njihov prijatelj koji je bio na Pravnom fakultetu, čija je sestra student Pravnog fakulteta i devojka student istog fakulteta. Kako je rekao, došao je na Pravni fakultet gde se održavala proslava obeležavanja Srpske nove godine. Bez ikakvih problema su prošli bezbednost, pritom noseći i neke flaše alkohola unutra. To je bilo u 0:38 časova. Već posle pola sata dolazi do prvih sukoba unutar same zgrade, do verbalnih sukoba, pokušaja fizičkog obračuna, i negde do dva sata se dešavaju dva incidenta napolju. Znači, izvan zgrade. Nije reč o licima koja su došla naknadno i napala ljude na Pravnom fakultetu - objasnio je Dačić.

Kako je dodao ministar, saslušana su još dva pojedinca koja su razdvajala sve njih koji su učestvovali u tuči.

- Saslušano je i lice koje ih je dovezlo na Pravni fakultet, da vidimo da li je to tačno ili nije. Znači, nepobitno je utvrđena ova činjenica, da su oni došli na poziv svog prijatelja na Pravni fakultet na doček Srpske nove godine, da ih je on sačekao na platou ispred, da su oni bili svi unutra u zgradi, da su tu već počela verbalna, posle određenog vremena došlo je do sukoba, to je sada stvar za policijsko utvrđivanje i tužilačku istragu - rekao je Dačić.

