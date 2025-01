- Ovo je zataškavanje svih problema koji postoje u društvu. Predsednik je mnogo puta govorio da ima mnogo ljudi koji loše vode lokalnu vlast u ime njegove stranke, ali je tada i navodio da on nije više taj koji se kandiduje lokalno. Besmisleno je što svaki put kada naiđe na kritike on kaže "ako nemate poverenja, glasajte o meni" - kaže Glišić.

- Kada predsednik kaže "od mene sve zavisi" to automatski znači da on kaže da je on i za sve kriv. Ali, to nije istina, niti sve u ovoj državi zavisi od njega, niti je on za sve kriv - dodaje Glišić.