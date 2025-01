„Zatvoreno je 35 organa i srpskih institucija, uključujući Centar za socijalni rad i Opštine. Samo u današnjoj akciji Kurti je ostavio bez posla 1.100 ljudi ukinuvši im pravo na rad. Država Srbija nastaviće da im uplaćuje plate i sve ostale doprinose i to mi je poruka svim zaposlenim. Kada je reč o brojkama, one će se menjati tokom dana. Ima mnogo pritvorenih, zatvorenih i na isleđivanju. Kurti koristi kampanju da se obračuna sa Srbima na Kosovu“, poručio je petković.

„On pokazuje da ga ne interesuje ni ZSO niti jedno pravo nijednog Srbina na KiM. Iako smo imali dobru volju da nastavimo rad danas ovde u Briselu na Zajedničkoj sednici Komisije o nestalima, danas nisam mogao da nastavim razgovore o nestalima i napustio sam sastanak. Sada je svima jasno da je krivica za sve na strani Prištine, a ne na Beogradu. Mi smo danas bili ovde u Briselu, a Bisljimi se nije ni pojavio i sad je jasno zašto nije došao. Njemu je cilj bio da radi na proterivanju Srba. Mi ćemo danas nastaviti da radimo ovde u Briselu i da pokažemo predstavnicima EU šta je Kurtijev cilj, a to je teror nad Srbima. On želi da zatvori sve institucije jer ako nema srpskih institucija na Kosovu, onda nema potrebe za ZSO“. naveo je Petković.