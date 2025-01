Podsetimo, predsednik Vučić oglasio se danas povodom mogućnosti da se na referendumu glasa o njegovoj smeni

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "Fokus" televiziji B92 gde govori o aktuelnim temama.

O teroru nad Srbima i Aljbinu Kurtiju

- Ti ljudi neće ostati bez posla, imaće primanja i svoje zarade, izdržavaće svoje porodice pošto Srbija o njima brine. Svi koje je Kurti otpuštao nisu ostajali bez primanja, Srbija je to preuzela na sebe.

Teror nad Srbima na KiM je očigledan, dugo smo čekali na reakciju EU, rekao je Vučić.

- Velike, tektonske promene su pred nama u svetu - dodaje.

- Biće interesantno to što ćemo moći da vidimo, a mi ćemo brinuti o našem narodu na KiM.

- On pokazuje nervozu, to nije rezultat moći - rekao je govoreći o Aljbinu Kurtiju.

- Srešću se sa mnogo Srba sa KiM, prvenstveno predstavnicima Srpske liste, predstavnicima svih organa KiM, ali i onih koji nas predstavljaju u institucijama pokrajine, gledati da rešavamo probleme tih ljudi.

- Strateški, jesu li uspeli da dobiju priznanje Kosova od nas? Nisu.

- Mislili su da će sve da završe do 2015. Još se držimo - dodao je.

- Naša pobeda na nivou UN bi bila neuporedivo veća nego što oni misle. Situacija u svetu, možda će biti jedna zemlja koja će možda prvi put da prizna ali i tu ćemo da im se suprotstavimo zbog promene rukovodstva.

- Komplikovana je situacija u svetu, čekate pravi trenutak da izađete sa svojim zahtevima i onim što tražite. Ono što svi od nas traže je manje ili više priznanje nezavisnosti Kosova, mi im kažemo da nećemo. Onda čekate, snažite Srbiju ekonomski.

- Naša ekonomija mora da bude motor razvoja i suštinska snaga u odnosu na sve druge, a onda će sve postati mnogo lakše jer ćemo dočekati politički momentum koji će nam omogućiti da ostvarujemo deo svojih ciljeva - rekao je.

Foto: B92

O sindikatima

- Najpre, prosvetni radnici, većina njih koji nisu politički aktivisti su srećni. Sindikati su igrali, ne laku igru oslanjajući se na atmosferu u društvu, neretko iz njihovog ugla bi to bila pozitivna kritika ocenjujući vladu i dobili su mnogo više nego što su očekivali: Ako sagledate, sa povećanjem od 11 odsto, sve ukupno to vam je oko 23, 24 odsto kumulativno, na to dolazi novo povećanje preko 30, 31, 32 odsto povećanje prosvetnim radnicima, to je nezabeleženo u srpskoj istoriji. Ogromno povećanje, ja mislim da je to dobra vest, moći će da budu motivisani, da žive pristojnije.

- Tu ima i loših vesti za one koji ne žele da rade, jer štrajka nema, sva četiri reprezentativna sindikata su prihvatila, oni koji budu učestvovali u protivzakonitim obustavama rada, snosiće zakonske posledice.

Predsednik Srbije je dodao i da prosvetnim radnicima nije oduzeto 30 odsto od plate zbog štrajkova.

- Prosvetarima nije oduzeto ni onih 30 odsto zbog zakonskog štrajka, već su dobili punu platu i povećanje - rekao je Vučić.

On je istakao da Srbija očekuje dobru stopu rasta ove godine.

- Očekujemo dobru stopu rasta ove godine. Očekujemo inflaciju na nivou do 4 odsto - rekao je Vučić.

On je čestitao i zdravstvenim radnicima koji su dobili uvećane plate i istakao da će plate nastaviti da rastu.

Vučić: Pada im podrška, zato im se ne ide na referendum

- To nije opoziciona televizija, to je televizija kriminalca Dragana Šolaka, a oni su svi njegovi uposlenici, zaštitnici interesa tajkunskog kapitala - rekao je Vučić o Draganu Šolaku.

- Postoje zakonski osnovi za štrajk, a ovde ni o čemu nije reč, već o blagom divljanju, anarhističkom pristupu svemu, gde misle da mogu od države da dobiju sve. Nemojte ovu zemlju da pretvarate u sve što ona nije i ne sme da bude. Škole postoje da bi nastavnici i učitelji učili decu, a ne obrnuto. U protivnom, studenti bi bili profesori. A kod nas kad krenemo u dodvoravanje... Uvek sam bio protiv pravde bez pravde.

- Pričaju kako nemaju institucije, a sad se borimo za institucije. Ja razumem tu političku taktiku koju je američka CIA smislila. Ali što nećete da razgovarate sa tužiocem, ni sa kim drugim? Izgleda da nemate argumente, a te institucije ne poštuje uopšte. Nekad bih zaplakao od muke u šta bi zemlju da pretvore, a onda se smejem. Ti pokušaji da napravite paralelnu stvarnost, kaže "plenum odlučuje". Stvarno? Sad mi za sve moramo da pitamo plenum, hoćemo da imamo leba da jedemo sutra da pitamo plenum? - rekao je.

- Ili ćete vi da razumete, država će da funkcioniše. Oni sad ne znaju kako da izađu iz svega ovoga. Drastično pada podrška i studentskim protestima i sve to oni vide i znaju, zato im se ne ide na referendum. Onda postaju sve agresivniji i nervozniji svi zajedno, a sve to je praćeno iščekivanjem promena od 20. januara. Na sve to imate ugrožene interese Šolaka, mora da proda tu imovinu zato čeka da se završi sve s nemirima po Srbiji, ne bi li mogao nešto državnog kolača da otme, kao što je otimao svojevremeno. Da bi se lično obogatio.

Foto: B92

O sankcijama NIS-u

- Za mene je važno da kažem da verujem da ćemo iz ove krize izaći: Razgovarali smo s Amerikancima, i sutra imamo razgovore s OFAC-om i verujem da ćemo dobiti više informacija. Iako mislim da će to ostati neka siva zona. Danas sam razgovarao sa Sijartom, razmenio poruke s Viktorom, i čekamo 20. Ovim sankcijama i Mađari su povređeni.

- Pokušaćemo da razgovaramo s novom administracijom, neće to biti lako, lukavo su sankcije sastavljene, komplikovana je stvar ali borićemo se i na taj način zajedno s našim mađarskim prijateljima. Razgovarao sam s Bocan Harčenkom juče, znam ja njihov stav. Imao sam vrlo prost pristup svemu tome.

- Ako je ovo sve istinito što CRTA kaže, dajem ostavku. Hoću da ljudi zapamte koliko smo pruga i puteva izgradili, da smo sačuvali mir i ponos nacije u teškim uslovima. Da postane ljudima jasno da smo uspevali da izgradimo više bolnica, škola, visokotehnoloških ustanova, naučnih parkova, nego ikad u istoriji. Da su plate veće nego ikad u istoriji.

Vučić: Nema nacionalizacije NIS-a

- Moj drug Sergej Lavrov kaže da Srbija nema pravo da donese odluku o nacionalizaciji. Ja nijednog trenutka nisam rekao da Srbija ima tu nameru da uradi, pri tome ima pravo. Mog druga Sergeja Lavrova je neko pogrešno informisao. Želim odmah da ga obavestim da Srbija ne želi da nacionalizuje rusku imovinu. Neću da učestvujem u otimačini ni ruske ni bilo čije druge imovine. Neću da dozvolim jer mislim da imam uticaj na većinu u parlamentu, da to ne prihvati. Za nekoliko meseci biću najduže i kao predsednik republike, a ne samo kao predsednik vlade, ja sebi da dozvolim tu sramotu stvarno neću. Pojavi se nekad vreme kad društveni talog ispliva na površinu. 2000. godine, sramota me je da kažem ko je pobeđivao naše ljude, onda ste rekli "ljudi glasali za njih", samo 6 meseci gubili su sa 3/1. Dođe trenutak u istoriji posebno kad ste pritisnuti spolja, kad nevladin sektor ulaže novac spolja, mi nemamo novac kojim možemo tome da se suprotstavimo.

- U petak nastavljamo razgovor sa Rusima, i počinjemo konsultacije, tada očekujem i neko rešenje. Vi predložite, izvolite. Jedino što želim, neću dozvoliti nikome da se igra u Srbiji, ni Amerikancima, ni vama ni nikome napolju. Rafinerija mora da radi, to je sve što tražim jer Srbija ove godine hoće da bude najbrže rastuća zemlja Evrope. I ako izađem na taj referendum, jer verujem da CRTA nije lagala. Ne bi CIA i filijale ulagale toliki novac da misle da nije kredibilan, ja želim da budem na vlasti i predsednik dok imam poverenje naroda, onog sekunda kad nemam poverenje većine naroda Srbije, zašto bih bio predsednik? Ja hoću da tad pričaju o tome šta je ostavljeno Srbiji - rekao je.

U Srbiji mora da bude dovoljno nafte i naftnih derivata, istakao je Vučić.

- Ne dolaze laka vremena, nama su potrebni ozbiljni i odgovorni ljudi, a ne da nam krizni štab odlučuje o ne znam čemu - dodao je.

- Nisam razumeo one koji su po nečijem nalogu ubacivali baklje, palili Gradsku skupštinu, Gradsku kuću u Novom Sadu, rekli su "to su ubačeni elementi", dan kasnije rekli su "pustite ih napolje, izgleda da nisu ubačeni elementi, to su naši". To je bila prva laž.

- Setili ste se velikog i teškog napada na Dragana Đilasa, napadut ovde napadnut onde, teške povrede, lake povrede, ispostavilo se Dragan Đilas napao decu koja su lepila plakate protiv njega. Zamislite ja da idem i napadam decu koja lepe nešto protiv mene i udaram ih.

- Ubistvo u Inđiji za Novu godinu, jezivo ubistvo. Zamolio ih da budu malo tiši oni ga zlotvorski ubili, opet SNS ovakav onakav, i opet se ispostavi suprotno. Za dan više se svojih laži ne sećaju.

O incidentu na Pravnom fakultetu

- Pravni fakultet, za to krivim i policiju, ali i one koji su obmanjivali javnost ne govoreći istinu o tome šta se događalo. Od početka sam znao da su se oni između sebe potukli. Priznali su da su bili "mrtvi" pijani. Da kažem ljudima šta se stvarno dogodilo, a RTS namerno to skriva sve vreme. Dvojica su došla s drugih fakulteta, ušli s devojkama na fakultet, imali su i alkohol sa sobom. U tom njihovom, nije to bila prava tuča, i prema njihovom svedočenju to je malo jače koškanje. Oni su se između sebe potukli unutar Pravnog fakulteta gde vi vidite da su oni drugari, da zajedno protestuju protiv nas i to nema nikakve veze sa vlašću a onda su krenuli da nas napadaju sutradan. Oni malo popili i potukli se između sebe. I šta ćemo sad? Ništa, da ćutimo najbolje. I onda: "Tužilaštvo uhapsilo 4 osobe zbog napada na studente". E to su vam te velike političke priče i zato je Aleksandar Vučić Hitler, rekao je ironično predsednik. I taj snimak su inače hteli da sakriju, dok nije stigao nalog tužilaštva da se isporuči snimak da bismo videli ko je bio, a ko ne u fakultetu, da ne kažu da su to nepoznata lica. To su lica koja su izašla sa fakulteta a koja ste vi pustili da uđu na žurku na fakultet. I nije to važno, potukla se deca, ni prvi ni poslednji put. Ništa to nije važno. Ali kako se usuđujete da lažete i da ne pitate čak šta se stvarno dogodilo? Da svaku stvar iskoristite i pretvorite u laž i obmanjujete javnost. A šta ćete za mesec dana kad dejstvo laži prođe? - rekao je Vučić.

Foto: B92

- U gurkanju i megafon koristili, nije to baš ozbiljno udaranje da vam iskreno kažem. Na nivou Jove Bakića - rekao je.

- Ti ljudi smatraju, prošlo je 4, 8, 12 godina, e sad je vreme! Sad ili nikad! Ne mora da se desi to. Može Real da pobedi Zvezdu 50 puta, nije istina da Zvezda mora da pobedi 51. put. Mora da bude bolja da bi pobedila. Ja verujem da je CRTA apsolutno u pravu. Ne bi toliko para sile davale CRTI da su oni takvi lažovi - rekao je.

- Ne mogu da podnesu činjenicu da oni koji su tobož urbaniji, elita, ništa za ovu zemlju nisu uradili osim što su je opljačkali, uništili, razorili, a neki krezubi Vučić sa Drine uspeo da obezbedi najveći ekonomski napredak Srbije u njenoj istoriji, da obezbedi samostalnost Srbije, da niko ne određuje kakvu ćemo politiku da vodimo, i ta mržnja prema onima koji su uspešniji od njih - rekao je i dodao:

- Uvek sam odbijao da se dodvoravam takvima.

- Ničemu nisu služili sem otimanju para od drugog i zato me mrze. Suprotstavljali su se Beogradu na vodi, svemu u čemu danas uživaju. Svi ti ljudi nikad ništa za ovu zemlju nisu uradili, ali će vam reći "ti si kriv, ovo je zlo vreme", kad vidite kako žive oni - najbolje i najviše dobili, a najmanje se bune oni koji su najmanje dobili - istakao je Vučić.

- Govorio sam "ili glasate za listu Srbija ne sme da stane, ili za bilo koga drugoga, potpuno je svejedno za koga drugog. Kakva je razlika sad između Miloša Jovanovića i Đilasa? Ko braća blizanci. Nikakve razlike nema. Jesam li slagao narod? Samo sam govorio istinu - rekao je.

Ističe da je dobro da je Milivojević priznao da oni organizuju studentske proteste.

- Ja sam mislio da predstavnici opozicije tamo ne odlaze i da su to studentski protesti. Ja ću evo kod njega da dođem bez obezbeđenja i sva desetorica mi ništa ne mogu, čak ni fizički. Smešni su kao bioskop. Da bijem studente Ja sam ozbiljan čovek, predsednik države, ja nisam kao oni. On je jurio kučiće po Kruševcu za neke druge stvari - rekao je.

Kada je u pitanju Goran Ješić, kaže da neće da komentariše ljude koji tuku žene.

Svi oni koji tuku ženu i decu, ja sam im najveći protivnik, istakao je predsednik.

- Značajno veći broj studenata je sada protiv blokada, nego što ih je za blokade, ali ti ljudi su mirni, samo žele da polažu ispite. Pitaćemo profesore za 2 meseca kako su zaradili svoje plate. Striktno po zakonu, nema prevelike filozofije, a ne po odlukama plenuma, kriznih štabova, "e otećemo jer nam se može", nećemo to da radimo.

"Objektivna i nepristrasna CRTA saopštila je javnosti da je ogromna većina građana za moju smenu. Ne postoji kredibilniji izvor, ni za međunarodnu zajednicu, ni za političke stranke u Srbiji, od te nevladine organizacije. Borio sam se za narod i narod je moja snaga", rekao je on.