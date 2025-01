- Ili ćete vi da razumete, država će da funkcioniše. Oni sad ne znaju kako da izađu iz svega ovoga. Drastično pada podrška i studentskim protestima i sve to oni vide i znaju, zato im se ne ide na referendum. Onda postaju sve agresivniji i nervozniji svi zajedno, a sve to je praćeno iščekivanjem promena od 24. januara. Na sve to imate ugrožene interese Šolaka, mora da proda tu imovinu zato čeka da se završi sve s nemirima po Srbiji, ne bi li mogao nešto državnog kolača da otme, kao što je otimao svojevremeno. Da bi se lično obogatio.