- Predsednik Vučić je čovek koji ne želi da vlada bez jasnog i neprikosnovenog legitimiteta naroda. Mi smo ozbiljna i organizovana stranka koja ne radi na šićaržijski način, već služimo narodu. Lažna istraživanja koja plasiraju opozicione organizacije poput CRTE pokušavaju da uruše poverenje građana u našeg predsednika, tvrdeći da ima podršku od 39%. Mi znamo da je to netačno, jer predsednik Vučić uživa podršku od 63%, što je pokazano u ozbiljnim i stručnim istraživanjima. Predsednik Vučić je jasno rekao, ako na referendumu 50% plus jedan građanin glasa protiv njega, on će podneti ostavku. To je odgovorno liderstvo kakvo Srbija treba - rekao je Milojčić.