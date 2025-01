Ovom dopunjenom uredbom uvećavaju se osnovni koeficijenti za obračun i isplatu plata odgovarajućih grupa zaposlenih u obrazovanju i to počevši od obračuna i isplate plate za mart 2025. godine u visini od pet odsto, kao i od obračuna i isplate plate za oktobar 2025. godine, takođe u visini od pet odsto, čime je realizovan dogovor Vlade Srbije i reprezentativnih sindikata u prosveti kojim se unapređuju materijalni položaj i uslovi rada zaposlenih.

Vlada je usvojila Predlog zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti , koji se odnosi na državljane Srbije od navršenih 20 do navršenih 35 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredit, a kojima država omogućava kupovinu prve nepokretnosti sa samo jedan odsto učešća.

Obaveze banaka su da klijentima za nepokretnosti do 100.000 evra ponude učešće od jedan odsto i grejs period od godinu dana, ali svaki klijent ima pravo da poveća svoje učešće i da ne koristi grejs period, kao i da prevremeno otplati kredit bez naknade, delimično i u celosti.

Ovim zakonskim rešenjima predviđen je grejs period od godinu dana sa fiksnom kamatnom stopom od 3,5 odsto , subvencija države je dva odsto, kamatna stopa za korisnika 1,5 odsto. Od druge do šeste godine fiksna kamatna stopa je 3,5 odsto, subvencija države dva odsto, a kamatna stopa za korisnika 1,5 odsto. Nakon šeste godine kamatna stopa je varijabilna 3M/6M Euribor plus dva odsto.

Period otplate ovog kredita je do 40 godina, a najviše do 70. godine života, dok je garancija države 40 odsto do desete godine otplate kredita.