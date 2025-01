" Oni sad ne znaju kako da izađu iz svega ovoga. Drastično pada podrška i studentskim protestima i sve to oni vide i znaju, zato im se ne ide na referendum. Onda postaju sve agresivniji i nervozniji svi zajedno, a sve to je praćeno iščekivanjem promena od 20. januara. Na sve to imate ugrožene Šolakove interese, mora da proda tu imovinu, zato čeka da se završi sve s nemirima po Srbiji ne bi li mogao nešto državnog kolača da otme, kao što je otimao svojevremeno. Da bi se lično obogatio" , izjavio je Vučić u sredu za televiziju B92.

"Ne može svako da uzima vlast u svoje ruke, onda bi svako mogao da smisli svoje zahteve i blokira ulice. Da je opozicija tražila razrešenje Vučića, a on nije dozvolio referendum, priča bi bila potpuno drugačija nego što je sada kada je on sam dozvolio referendum. Pitanje je da li opozicija želi da pobedi na izborima i dobije vlast ili da joj neko uruči vlast. Oni već nekoliko izbora zaredom gube i koriste izgovor da su bili pokradeni. Dobili su mandate u Skupštini i drže se njih, jer znaju da ih verovatno nikada neće dobiti. Zato i ne žele izbore. Oni treba da rade neprestano sa ljudima i pričaju sa građanima, a ne samo na Vračaru. Tako se sakupe simpatije i poverenje građana. Ukoliko opozicija misli da nešto nije kako treba, onda je logično da neprestano traži izbore. Ako je nezadovoljstvo naroda zaista toliko, onda bi opozicija mogla da uz malu kampanju pobedi na izborima. Ali to se do sada nije desilo", podseća Deđanski.