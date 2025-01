- Poštovani građani, prošlo je dva i po meseca od užasne tragedije u Novom Sadu. Država je svoj posao, onako kako je i obećala, uradila jedino moguće u užasno teškim uslovima. Tužilaštvo je sprovelo istragu, policija prikupila sva obaveštenja, tužilaštvo podiglo optužnice, sada je na sudovima da donesu svoju odluku. U međuvremenu, bili smo svedoci zloupotrebe tragedije, kao i obično od istih onih političkih subjekata koji samo bez volje naroda, bez demokratije i bez izbora mogu da se dočepaju vlasti. I to ne bi bio i neće biti veliki problem jer na kraju ćemo ga rešiti demokratskim iskazivanjem volje naroda. Ali je problem kada unutar studentskih sukoba danima koristite za poziv na nasilje protiv političkih neistomišljenika.

- I još veći problem je ono što se danas dogodilo u Beogradu i Novom Sadu. U Beogradu je na užasan način povređena devojka, 18 godina, zato što je neko veoma neodgovoran, na najbrži mogući način pokušao da prođe kroz one koji su blokirale put. To lice je uhapšeno, određeno mu je zadržavanje, a kvalifikacija dela je najteža moguća. U isto vreme u Novom Sadu, ili neposredno posle toga, dogodilo se ponižavanje i nanošenje povreda gospođi nešto starijoj, koja je bila kriva samo zato što je želela da prođe do svoje kuće i koja je bila kriva zato što je drugačije mislila od demonstranata koji mogu da joj budu i unuci i deca.