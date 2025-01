- To je kriminalni, monstruozni čin od strane jednog kriminalca, koji je već do sada sedam puta osuđivan. Nadam se da su kao rektorski kolegijum svesni da ni jedan od tih skupova nije prijavljen, pa tako ne može ni biti obezbeđen od strane MUP- a. Na koga su apelovali? Umesto da apeluju na vladavinu prava, na sve one koji organizuju to da prijave u skladu sa zakonom, upravo zbog obezbeđivanja tih skupova - rekla je Brnabić i dodala da se igraju sa životima tih studenata upravo ne čineći to.