- Takvo brutalno nasilje, organizovano od opozicionih stranaka, je nedopustivo. Naravno, država je reagovala, izbacila ih napolje kao što će uvek i da učini. U Srbiji se na vlast dolazi samo izborima. Molim građane Srbije još jedanput da ne izazivaju i ne provociraju dodatne tenzije. Da ne pokušavaju da uz pomoć stranog faktora dođu i dočepaju se fotelja, zato što drugačije ne mogu. Naš posao je veoma jednostavan. Uvek ćemo poštovati volju naroda, i demokratija je možda ne idealan, ali najbolji oblik političkog sistema koji postoji. Svuda i na svakom mestu zaustavićemo one koji misle da mogu da tuku sugrađane i razbijaju prostorije. To je krivično delo. U svakom slučaju, ohrabrujuća vest, država će da radi svoj posao, sačuvaće mir i stabilnost, makar morala i da privede poznaniju prava one koji to ne žele da razumeju.