On je istakao da Ustav Srbije važi za svakog pojedinca, grupu i organizaciju.

- Bez obzira da li ste član neke stranke, nevladine organizacije, da li se bavite ovom ili onom profesijom, kršenje zakona povlači jasno definisane sankcije. Bez toga uređena država ne postoji, već postajemo anarhija - rekao je on.

- Nije zabranjen politički aktivizam, kritikovanje, sve je to deo javnog diskursa. Ali je zabranjeno vršenje nasilja i blokada institucija, i zaustavljanje života u Srbiji. Vaša prava i slobode ne smeju ugrožavati nikoga drugog - naglasio je premijer.

Ono što se desilo u Novom Sadu je najčistiji primer političkog terora, rekao je on.

- Gradska kuća je mesto gde radi gradonačelnik sa svojim službama. To nije zgrada gde se okupljaju poslanici ili odbornici. Verujem da će državni organi bez kalkulacije preduzeti sve zakonske mere, procese i procedure, i one koji su odgovorni za kršenje zakona u skladu sa zakonom privesti poznanju prava. Bez toga dolazimo u situaciju da svako može da radi šta želi, bez odgovornosti. Time pravni sistem nestaje, time na neki način nestaje i država, i time se ispunjavaju želje i snovi svih koji ne žele dobro našoj državi - rekao je predsednik vlade.

- Kao i starijoj gospođi iz Novog Sada kojoj želim brz oporavak. I jedna i druga scena je nešto što moramo zajednički da osudimo. I moja molba za sve koji organizuju skupove, javite policiji, da se osigura bezbednost svih učesnika. Niko vas neće zabraniti niti će vam zabriti da se okupite, ali dozvolite da policija može da asistira. A onaj koji je to juče uradio u Beogradu mora da bude kažnjen najstrože, i dobro je da je policija brzo reagovala. Još jednom, molba za sve građane Srbije. Razlike će uvek postojati, različitosti su deo demokratskog društva. Ne treba svi isto da mislimo, ali ne sme da se dozvoli anarhija i kršenje zakona. Apsolutno ne postoji opravdanje da se zbog ogromne tragedije koja se dogodila u Novom Sadu da se ruši država - rekao je on.

On kaže da su prostorije SNS stalno na meti, i da je to sada došlo na nivo da se opozicioni aktivisti snimaju dok to rade.