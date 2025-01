"Nastavljamo dijalog sa obe strane kako bismo došli do zadovoljavajućeg rešenja u interesu Srbije. Za to vreme, najvažnije je da NIS nastavi da posluje neometano u narednom periodu, kao i da Rafinerija nafte u Pančevu funkcioniše kao i do sada, radi sigurnog snabdevanja tržišta. Veoma su važni i budući razgovori sa novom administracijom predsednika SAD Donaldom Trampom. Naredne četiri nedelje su ključne", konstatovala je ministarka.