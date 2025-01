Kaže da je do danas, od 2019. godine, kroz Fond za nauku "radikalski šljam" uložio 106,5 miliona evra u finansiranje naučno-istraživačkih projekata – dakle, studenata, njihovih profesora i mentora, fakulteta.

- Ovo je mimo svih uobičajenih budžetskih davanja za visokoškolske ustanove u Srbiji. Ovo je samo za nauku. Zahvaljujući tom „radikalskom šljamu“ , Srbija je, prvi put nakon Tita i SFRJ, dobila nove naučne institute, i to tri – Institut za razvoj veštačke inteligencije, sa sedištem u Novom Sadu, BioSens institut za digitalnu poljoprivredu, takođe sa sedištem u Novom Sadu, i Institut za informacione tehnologije u Kragujevcu. Srbija je morala da sačeka „radikalski šljam“ da bi dobila nove naučne institute. Toliko koliko su Đilas, Ješić, Pajtić, Tepić, Milivojević, Jovanović i ostali verovali u naše studente i fakultete dok su bili vlast. Poslednje nove zgrade, kako bi se unapredili uslovi studiranja u Srbiji i povećali kapaciteti za upis na fakultete su takođe, nakon Tita, morale da sačekaju „radikalski šljam“ – i nova zgrada FON-a u Beogradu, FTN-a u Novom Sadu, Elektronskog fakulteta u Nišu, nove laboratorije ETF-a u Beogradu, i mnoge druge. Da ne pričam da je tek „radikalski šljam“ morao da dođe na vlast da bi, konačno, nekome smetalo da studenti Filozofskog fakulteta u Beogradu, u sred centra Beograda, koriste „čučavce“ u 21. veku. Svi su toliko brinuli o njima i toliko im je bilo stalo do tih studenata da je svima, osim „radikalskom šljamu“, to bilo prihvatljivo i u tome nisu videli problem - napisala je ona.