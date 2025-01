Slušaj vest

Reditelj Predrag Antonijević govorio danas o protestima, kao i o bizarnom napadu glumaca na Efraima Zurofa, čuvenog istoričara Holokausta, a odgovorio je i na izjavu bivše rektorke Univerziteta u Beogradu Ivanke Popović.

Antonijević je prokomentarisao postupke Proglasa, kao i izjavu Ivanke Popović.

- Sa žaljenjem moram da konstatujem, juče sam pročitao izjavu one žene Ivanke Popović gde ona naziva neke ljude kao "radikalski šljam", da ProGlas želi da pravi "normalno društvo", da te neke vrednosti donese moralne... Ja sad moram da kažem, gospođo jel vaš predvodnik Bjelogrlić šljam? Šta je on? Jel on na kojem ćete da zasnivate "normalno društvo" da možete da bijete ljude gde hoćete i kako hoćete? Dakle gospođo, prvo pred ogledalo, pa pitajte sebe neka pitanja, pa onda dođite da solite pamet narodu Srbije. Ne može ta jeftina grupa kvazi intelektualaca iz kruga dvojke da drži predavanje celoj Srbiji o moralu, a da im nasilnik i bitanga Bjelogrlić bude kao neki predvodnik.

On je istakao da opozicija sve što se desi svaljuje na vlast, a najviše na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- E sada, stalno je neka tuđa stvar prbolem na koju ljudi nišane prstom. Opozicija znači sve što se desi svaljuje na vlast, najviše na Vučića. I stalno kažu odgovornost je njegova zašto što je ovaj s kolima ludak pregazio ovu devojku juče, a pritom niko od njih neće da se osvrne i da pita i da skrene pažnju svojim demonstrantima da je ružno da se nasilnički ponašaju. A jesu, gledali smo ovaj mučni snimak sa ovom starijom gospođom. I to su kao ti studenti koji se kao zalažu za neko novo i pravednije društvo.

Kada je reč o protestima studenata, Antonijević je rekao da ne može da podrži nešto "za šta ne zna ni ko su ni šta hoće".

- Šta da vam kažem. Ja ne mogu da podržim nešto za šta ne znam ni ko su ni šta hoće. Tu su neki plenum uveli, pišu neke zahteve za hapšenjem, sastavljaju spiskove, samo čekamo još rezoluciju Informbiroa i da nas šalju na Goli otok. Ko god da ih je savetovao, kažu ta neka hrvatska "Blokadna kuharica", je zaboravio da im kaže da reč "plenum" diže kosu na glavi građanima Srbije. Naše iskustvo nije baš dobro bilo, što se kaže. Prema tome, gospodo ako ćete već u politiku, izvolte deklarišite se, nemojte se kriti iza te autonomije Univerziteta, jer ovo više s tim nikakve veze nema. Formirajte stranku, dajte lidere, pa da građani odluče. U međuvremenu, nemojte nas zavaravati sa tim nekim kvazi studentskim protestima.

Foto: Printscreen/TV Prva

O napadima glumaca u Srbiji na Efraima Zurofa

- Ispostavilo se da ne znaju ko je on. On je čovek, naravno ogromna svetska ličnost, jedan od najuglednijih za pitanja Holokausta i genocida. On jeste autoritet ne samo u Izraelu nego i u svetu. On je samo naveo da su naši glumci uzeli za simbol te krvave ruke, koji je simbol Hamasa. Naravno da ne podržavaju Hamas, to svi znamo, ali verovatno je bilo iz neznanja. Taj koji im je poturio je možda i znao.

- E sad šta oni rade. Oni ne shvataju da je ta etiketa stavljena u Jerusalem postu, da će posledice biti ogromne jer to mrežama, kod Jevreja nema tu mnogo dileme i rasprave oko toga šta je genocid, šta je Hamas, šta je terorizam. Bolje je bilo da, umesto što napadaju čoveka, nađu nekog načina da kontaktiraju tamo ljude, da se izvine, da objasne da nisu imali nameru...

- Kad neki medij sa Zapada podržava protest to im je u redu, a kad mediji prenesu šta je Zurof rekao, e to ne valja. Pa ako ste ušli u politiku ne možete da se bavite "ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa". Mora da se prihvati da je to dvosmerna ulica.

Antonijević je pozvao na spuštanje lopte u društvu i smirivanja strasti.