- Ovo je dosad najbolja ilustracija o kakvom šljamu i ološu je reč i ko blokira pod firmom studenata Beograd i druge gradove u Srbiji. Naravno, studenti često piju, a nekada se i napiju, pa može i da izbije tuča među njima, mada to nisu neke strašne tuče, obično koškanja. Međutim, da ovako slažu i optuže nekog trećeg da je izazvao incident i da su svi oni napadnuti, pa da to bude upereno protiv vlasti i policije, mislim da takav bezobrazluk i pokvarenost još nismo imali. To je ono što je tu najpokvarenije. Hajde, desila se tuča, pa se desila. Ja se nisam tukao kao student, ali jesam kao osnovac, pa se dešavalo da krvav dođem kući. Ali da slažem da je nešto drugo bilo, a ne tuča, nije mi padalo napamet. Dakle, problem je u tome što su hteli da slažu i da svale krivicu na režim. Izvolite, prijavite protest, pa protestujte do mile volje, ali okanite se zgrada fakulteta jer većina studenata hoće da polažu ispite.