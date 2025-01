Slušaj vest

Izraelski istoričar Holokausta i jedan od najistaknutijih svetskih stručnjaka za tu oblast, Efraim Zurof, napisao je tekst za "The Jerusalem Post" u kojem je upozorio da je "krvava šaka", koja je postala zaštitni znak studentskih protesta u Srbiji i koju su istakli i glumci u Narodnom pozorištu posle predstave „Krcko Oraščić“, u stvari simbol Hamasa.

Na to je reagovala glumica i jedna od inicijatora inicijative Proglas, Svetlana Bojković koja je poručila da Zurof treba da "nas ostavi na miru".

"Ovom istoričaru bi bilo bolje da ćuti nego da lupeta takve gluposti, koje nemaju veze sa našom stvarnošću ovde, u Srbiji. To nema veze. Zna se šta su ovde krvave ruke, a šta su tamo - to neka se oni između sebe preslišavaju ko je kriv. Prema tome, neka nas ostavi na miru", rekla je Bojković.

Efraim Zurof je u izjavi za Euronews Srbija ponovio da su krvave ruke simbol Hamasa i istakao da se, ukoliko ih demonstranti koriste bez znanja o njihovom značenju, radi o neobrazovanosti.

Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

"Kada vidimo ljude sa šakama obojenim crvenom bojom, a bez ikakvih objašnjenja, to je vrlo zbunjujuće. Drugim rečima, kao što sam rekao u svom članku, ovo je ili totalno neznanje o tome šta taj simbol znači i ko ga je popularizovao, ili je identifikacija sa terorističkom organizacijom koja je počinila najgore moguće zločine 7. oktobra, bilo da je u pitanju ubijanje dece, ubijanje porodica, silovanje žena, činjenje najodvratnijih stvari. To je Hamas. To su oni. Dakle, ako demonstranti u Srbiji koriste te simbole kao znak identifikacije sa "vrednostima" i zločinima Hamasa, to je apsolutno strašno. A ako ne znaju šta rade, to znači da su jednostavno grupa neobrazovanih ljudi koji rade nešto što će biti potpuno pogrešno protumačeno", rekao je Zurof.

Odakle potiče simbol krvave šake?

Simbol krvave šake prvi put su upotrebili Palestinci tokom "Druge intifade", to jest ustanka od 2000. do 2005. gde je on predstavljao osvetu za okupaciju.

Nastao je 2000. nakon što su u Ramali, na Zapadnoj obali, ubijena dvojica izraelskih rezervista, koji su u civilnom automobilu pogrešno skrenuli i bili zaustavljeni na palestinskom kontrolnom punktu. Vadim Noržič i Josef Avrahami su dvedeni u policijsku stanicu, ali je istovremeno u drugom delu grada bila u toku sahrana Palestincima koje su ubile izraelske snage u okršaju pre nekoliko dana.

Kada su okupljeni na sahranama čuli da su zarobljeni izraelski vojnici, rulja je upala u policijsku stanicu i brutalno linčovala Izraelce, oskrnavila njihova tela i vadila im organe. Tada je nastala fotografija jednog od ubica, Aziza Salhe (43), kako na prozoru ponosno podiže krvave šake. Salha je, kako je saopštila izraelska vojska u oktobru prošle godine, ubijen u vazdušnom udaru na Gazu.

Kako je pisao Fox news, u skorije vreme je krvava šaka "prisvojena" od strane Fondacije za otvoreno društvo (OSF) milijardera Džordža Soroša i korišćena u anti-vladinim protestima širom sveta, nalik čuvenoj stisnutoj pesnici koju je koristio pokret "Otpor" na demonstracijama 5. oktobra 2000. u Beogradu. Sada je koriste demonstranti u Izraelu, što je posebno zanimljivo ako se zna za dugogodišnji sukob Netanjahua i Soroša.

Krvava šaka pojavila se prošle godine i u kampanji "Artists4Ceasefire", američke grupe poznatih ličnosti koje se zalažu za prekid vatre u Gazi. Kako je tada pisao Fox News, ova grupa je dobijala podršku od dve organizacije povezane sa Fondacijom za otvoreno društvo, "ActionAID USA" i "Oxfam America".

Fondacija za otvoreno društvo je glavni donor "Oxfam America" još od 2016. godine, sa skoro 14 miliona dolara doniranih od 2016. do 2022. Pored toga, bivša glavna strateška direktorka OSF-a, glumica Smita Sing, je predsednik upravnog odbora "Oxfam America".

Prema izveštajima, "ActionAID USA" za 2021. i 2022. godinu, Institut za otvoreno društvo, trenutno poznat kao Fondacija za otvoreno društvo, naveden je kao donor broj tri u oba finansijska dokumenta.

Operacije za pripremu kampanje slavnih ličnosti za primirje između Izraela i Palestine počele su ubrzo nakon napada 7. oktobra. Prema portalu WHOIS za praćenje registracije internet domena, otprilike 10 dana nakon terorističkih napada na Izrael 7. oktobra (17. oktobra), registrovan je domen za "Artists4Ceasefire.org“.

Istoričar je istakao da je ispratio šta se dogodilo u Novom Sadu, kao i proteste posle toga.

Foto: Annabelle Gordon / Zuma Press / Profimedia

"Znam za srušenu nadstrešnicu železničke stanice u Novom Sadu i tragičnu nesreću u kojoj je poginulo 15 ljudi. Znam za demonstracije u Srbiji. Dakle, znam o čemu se radi, ali pitanje je zašto koristiti takav simbol? Imaju nešto da kažu i demonstrirali su već neko vreme. Pitanje je šta tačno očekuju? Koliko ja znam, neki od ljudi za koje se sumnja da su odgovorni su već privedeni i istraga je u toku. I to je tačno ono što treba da se desi. A ako su bili deo koruptivnih radnji, ako je bilo korupcije, ti ljudi treba da budu kažnjeni", kazao je on.

Simbol krvave šake koristile su i neke pro-palestinske nevladine organizacije u Sjedinjenim Američkim Državama, kada su farbale ulice u crvenu boju i ostavljale otiske šaka na betonu. Zurof tvrdi da se iza svega krije pokušaj da se od Hamasa napravi žrtva iako je činjenica da je ta organizacija izvršila masakr nedužnih izraelskih civila 7. oktobra.

"Ovo je ludi svet u kojem živimo, gde oni koji su počinili zločine iznenada postaju žrtve, a žrtve su oni koji su počinili zločine. Ovo je bolesni svet. Za manje od tri dana, Hamas je već govorio da je izraelski narod ili vojnici IDF-a, ubili te ljude. To je takva idiotska glupost! Ko bi u zdravoj pameti poverovao u nešto tako? Ali vrlo je lako lagati u ovom našem svetu. I slušajte, razmislite o tome šta ljudi govore. Vidite u narativu da zemlje koje su prešle iz komunizma u demokratiju i koje su bile pomagači nacista u zločinima Holokausta, do danas ne preuzimaju potpunu odgovornost za zločine koje su počinili njihovi ljudi. Šta su rekli? Holokaust je bila tragedija. Nemci su došli i pobili sve naše Jevreje. Naravno, bez Nemaca to se ne bi desilo. Ali Nemci nisu ti koji su ubili sve Jevreje u Litvaniji, Letoniji, Estoniji, Mađarskoj, Rumuniji, Hrvatskoj itd. Moj profesor Juta Bauer, koji je bio najvažniji profesor na temu Holokausta, jednom je napravio podkast o iskrivljavanju Holokausta i vrlo jednostavno je rekao: 'Ljudi žele pogodan istorijski narativ za koji mogu biti ponosni'. Kao u Litvaniji, gde je skoro 200.000 Jevreja ubijeno od strane Litvanaca, to nije baš pogodna istorija i nije nešto na čime se možete ponositi", istakao je on.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Istoričar je dodao i da je čuo da je među onima koji podržavaju proteste u Srbiji i profesor Univerziteta u Novom Sadu Dinko Gruhonjić koji se jednom prilikom, kako sam tvrdi, našalio da ima "lepo ime kao Dinko Šakić".

"On ima bolestan smisao za humor. Ovo je skandalozno! Recite to bratu Mila Boškovića, koji je ubijen metkom u glavu u Jasenovcu, i svim drugim ljudima čiji su rođaci ubijeni od strane Šakića. Nije smešno i to je besmisleno. I kako neko može ozbiljno shvatiti demonstracije koje podržava neki idiot poput ovog profesora? Kako ih mogu shvatiti ozbiljno? Ljudi moraju da postave svoje misli na pravi put i svoju istoriju na pravi put. Dinko Šakić je masovni ubica! Dinko Šakić je fašista ustaša koji je želeo da bude sahranjen u svojoj ustaškoj uniformi i koji je rekao, kada je uhvaćen i stavljen na sud, da bi, ako bi imao priliku, ponovo preuzeo posao komandanta Jasenovca. Za njega je problem sa Jasenovcem je bio što mu 'nisu dopustili da završi posao'. Znate šta to znači? Ubiti sve Srbe, sve Jevreje, sve Rome i sve poštene Hrvate koji su se borili protiv ustaša", rekao je Zurof.

Zurof je dodao i da u Izraelu postoje politička neslaganja, te da su se događale i velike tragedije, ali da niko zbog toga nije pozivao na revoluciju.