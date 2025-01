Slušaj vest

Odbijanje demokratske ponude za savetodavni referendum o poverenju predsedniku Aleksandru Vučiću otvara niz političkih pitanja i potencijalnih posledica koje bi mogle oblikovati budućnost srpske političke scene. Dok vlast ovu inicijativu vidi kao priliku za jačanje demokratije i legitimiteta, opozicija deluje podeljeno i oprezno.

Moguće scenarije, dileme koje ovakav potez nosi, i šta ovakva politička dinamika znači za građane Srbije, samo su neka od pitanja na koje daju odgovor gosti specijalne emisije "Puls Srbije vikend" koja se emituje na Kurir televiziji, Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova, Ljljana Smajlović, novinar i Čedomir Jovanović, lider LDP.

1/17 Vidi galeriju IVICA DAČIĆ NA KURIR TELEVIZIJI: NEZADOVOLJSTVO JAVNIM SERVISOM JE SAMO FORMALNI RAZLOG BLOKADA! Foto: Nemanja Nikolić

O protestu ispred RTS, Dačić je istakao sledeće:

- Mislim da je to samo jedan od formalnih razloga, neizveštavanje o protestima. Nezavisno od toga su imali u svojoj agendi taj skup. Ta okupljanja se održavaju svakog dana.

07:59 Ivica Dačić na Kurir televiziji: Da li su studenti svesni pravog simbola i odakle zapravo potiče "krvava šaka" kojom se koriste na blokadama? Izvor: Kurir televizija

Ivica Dačić podseća da niko nije odgovarao za smrt Ranka Panića, i ističe da je potrebno da budemo objektivni, i da se ne vodimo dvostrukim standardima.

- Tada je policija funkcionisala po nalozima koji su dolazili iz vrha vlasti - rekao je on, na šta je Ljiljana Smajlović naglasila da tada nije bilo ni opozicionih medija.

- Ja sam bio ministar što kaže Čeda kada se desila tragedija u diskoteci u Novom Sadu, i eksplozija u fabrici Prvi partizan u Užicu. Tu je bilo propusta odgovornih ljudi, ali je to istraga utvrdila tek posle nekoliko meseci. Niko nije tražio ostavku ni gradonačelnika, ni lokalnih vlasti, niti republičkih ministara, ako govorimo o diskoteci. Istrage traju mesecima, to nije neko delo opšteg kriminala pa će policija za dva minuta da utvrdi. Tu je reč o veštačenjima. Ni za Prvi partizan niko nije podneo ostavku - rekao je on.

Dačić je posebno apelovao da je potrebno da se najave blokade i protesti, da bi policija mogla da zaštiti učesnike.

- Nijedan skup nije prijavljen, nećemo mi ništa da zabranimo, već samo da budemo informisani da sprečimo incidente. Čak i ovo što se desilo u Ruzveltovoj, taj događaj je bio na novoj lokaciji, a ne na onoj gde se do tada događalo - kazao je on.

Ministar policije je govorio o simbolu krvavih ruku, koji je uporedio sa Otporovom pesnicom.

- Ajde sada da budemo iskreni. Traže se neki simboli, ranije je bila pesnica Otpora. Ne znam da li je neko od njih razmišljao gde se taj simbol ranije upotrebljavao. Ja na primer znam, ja sam socijalista, to je bio simbol jednog kongresa komunističkog. Sada se nekome učinilo da je ovo neki motivacioni simbol, koji može da daje pogonsko gorivo za ove skupove - dodaje on.

Foto: Nemanja Nikolić

Naglasio je da se policija juče ušla mirno u Gradsku kuću u Novom Sadu, nakon što je opozicija upala u to zdanje.

- Oni su svi podigli ruke u vis, kao da su jedva čekali da neko dođe i da ih tuče. Nije bilo incidenata... Pozvali su studente da dođu da ih podrže. Od 2000 ljudi koji su bili na drugoj lokaciji u Novom Sadu, možda je 100-200 ljudi došlo tu. Oni nisu hteli da imaju veze sa tim dešavanjima.

Ljiljana Smajlović je rekla da je čitava ideja mirnih protesta da nateraju policiju da koriste silu, nakon čega je Dačić otkrio:

- Videli ste Pogačara i Brkovića, došli ispred prostorija SNS, i snimali su se. Rekli su sada ćemo da razbijemo staklo, i zvali su sve da rade to po celoj Srbiji. I snima se i pusti to na društvene mreže. Šta je cilj svega toga - zapitao je on, a Ljiljana Smajlović je dodala da je cilj bio da ih policija tuče.

Ljiljana Smajlović je rekla da je simbol Otpora bio antifašistički, i dodaje da ne mogu studenti da kažu da ih je baš briga ko je koristio krvave ruke.

- Kao i Azov u Ukrajini, koji je koristio simbol svastike, crnog sunca. Oni kažu nema to veze sa Hitlerom, to je bio u hiljadu religija. E pa sada ima. I kada su Amerikanci na tvojoj strani, onda je sve ok, onda je to hindu svastika - kazala je ona.

Foto: Nemanja Nikolić

Dačić ističe da simbol tri prsta nikada nije video kao simbol srpskog identiteta dok nije počeo SPO da ga koristi.

- A imate slike kako se zaklinju Paveliću sa tri prsta. Kome sada da objasnite poreklo tog simbola. Zamislite sada da se organizuju demonstracije bilo gde u svetu, a da im je simbol tri prsta. Kako bi mogli da objasne da to nema veze sa srpstvom - kaže on.

Čedomir Jovanović dodaje da su incidenti, poput onog ispred FDU tragični i potpuno nepotrebni.

- Stepen ludila je prisutan u našem svakodnevnom životu. Sećate se onog kod Vuka što je gazio, pa se ispostavilo da je simpatizer opozicije. I sada situacija generiše samu sebe - kaže Jovanović.

Uslovi koji su postavljeni su ispunjeni pre mesec dana još, naglasio je političar.

Ljiljana Smajlović je rekla da je to "lepota" protesta bez vođa, pošto nikoga ne možete pitati: "Šta ja vama nisam ispunio?"

Jovanović ističe da apsolutno stoji iza toga da se mora istražiti rušenje nadstrešnice.

- Ali pozvala vas je Zagorka Dolovac. Jedan dan napadaju tužilaštvo, drugi dan ga brane. Ja mislim da je morala da ode delegacija univerziteta, i profesora i studenata, i da kažu da moraju da izvrše reviziju predmeta. I da moraju da omoguće tužilaštvu da posao završe. Ali da dođu da protestuju, a neće ni da razgovaraju, pa kako mislite da se to završi. Onda će se svaki dan naći neka budala koja će se zaleteti u neku devojku, moju ćerku, i tako - kaže političar.

Foto: Nemanja Nikolić

Mi smo završili protest, nismo ga banalizovali, a dobili smo ono što smo hteli, rekao je Čeda Jovanović o studentskim protestima devedesetih.

Potom je prikazan prilog o tuči na Pravnom fakultetu, gde je jedan od učesnika rekao da je to bio međusobni sukob studenata.

- Neko je morao da donese odluku da se kaže da su tu ubačeni Vučićevi elementi. Neko je upravljao tom pričom, ubačeni elementi Vučićevi došli da tuku ljude - naglasila je Ljiljana Smajlović.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs