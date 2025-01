- Nedvosmisleni pozivi na nasilno rušenje poretka. Ali dobro, bitno je da do poslednjeg trenutka budemo tolerantni. Potrebno je opisati jedan širi kontekst. Njegova izjava je u stvari još pokvarenija, a reći ću vam da je netočno preneta, zato što u nastavku on kaže, ali to nije moja opcija. Time je želeo da se pravno zaštiti i da kaže "e, nisam ja taj, ali sam pozvao sve druge da to urade", pošto to postoji kao opcija. Što mnogi ljudi tumače kao slabost, nije slabost. Morate da čuvate demokratiju, da se borite za demokratiju, da puštate razne neodgovorne ljude, razne neozbiljne ljude, da izgovaraju svašta. I to što se juče na RTS-u dogodilo, ispred RTS-a dogodilo, i na RTS-u, verovatno, pošto im oni prenose, prenosi im i ćutanje, da ne verujete. Sad kao, mnogo važno je to ćutimo pa ili izviždimo nešto, pa i to moramo da prenosimo - izjavio je Vučić.