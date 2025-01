Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ocenio je večeras da je u Srbiji u toku pokušaj obojene revolucije i da u to više nema sumnje.

- Mi ćemo da čekamo do poslednjeg trenutka kada ćemo biti primorani da odgovorimo, kada oni krenu u nasilno blokiranje autoputeva - rekao je Vučić na TV Hepi.

On je naveo i da studenti preko posrednika, dobijaju instrukcije kako da blokiraju ulice.

- Sve to rade strani instruktori, mi već znamo ko radi i kako radi. I iz više zapadnih zemalja dolaze, neki dolaze i sa istoka, koji su u tim zemljama obavljali prljav posao za zapadnu agenturnu mrežu. I mi ćemo to da tolerišemo do određenog trenutka, u određenom trenutku ponašaćemo se u skladu sa pravilima koja država mora da poštuje. Ali je naša obaveza da tolerišemo što je moguće duže. Naša obaveza da pokažemo koliko se razlikujemo - rekao je Vučić.