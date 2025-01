Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da od novoizbaranog predsednika SAD Donalda Trampa očekuje velike promene, a posebno rušenje, kako je rekao, postojećeg korumpiranog sistema koji je služio za rušenje slobodnih i slobodarskih država u svetu.

"Ako to izvedu, to su strukturalne promene političkog krvotoka u svetu, a ja verujem da će to da urade", rekao je Vučić na TV Hepi.