- To nema veze ni sa čim što je navodno bio povod za neke proteste. A šta su zahtevi danas? Niko ne ume da ponovi, osim da na kraju izgovorimo da su to politički zahtevi. Prvi zahtevi studenata su ispunjeni. Nakon toga imate razlivanje zahteva, imate zahteve radi zahteva, kako bi uvek mogli da dodate nešto novo. To je suština svega kada neko provodi ono što definišemo kao obojenu revoluciju, rušenje države. Da ne zaboravimo, nama pokušavaju da sruše državu zato što smo doživeli tragediju. To se nigde ne dešava. U Španiji ste imali poplave, u Južnoj Koreji pad aviona. Nigde nemate zahteve da se zaustavi ceo sistem da sve mora da bude blokirano. To je samo moguće ovde, jer je to neko video kao dobar momentum za ono što je davno zamišljeno da se dovede do nove vlasti mimo izbora. Nije lako preseći čvor, jer ne vidimo volju da se razgovara i da se dođe do artikulisanja zahteva. Njih ne interesuje nikakvo institucialno dogovaranje.