Premijer Srbije Miloš Vučević izjavio je jutros da je nasilje postalo sastavni deo političke borbe za predstavnike bivšeg režima koji pokušavaju da naviknu društvo na to da je to prirodan put da se dođe na vlast, a ne demokratski izbori. Premijer je naglasio i da u narednim danima očekuje prve akcije dugo najavljivanog pokreta za narod, koji će imati za cilj da objedini sve koji žele nezavisnu i slobodnu Srbiju.

- Oni prvi zahtevi su apsolutno ispunjeni! Nakon toga imate razlivanje zahteva, nedefinisanje... Nemate lidere, nemate jasne zahteve, imate potrebu da stalno to držite nedefinisano i nejasno definisano, da biste uvek mogli da kažete da nešto nije urađeno. To je ono što čini obojenu revoluciju. Ono što se desilo u Gradskoj kući je takođe vid obojene revolucije i pokušaja da neko ruši državu. Ali samo da podsetim, ovde neko pokušava da ruši državu zato što smo doživeli nesreću. Ovo je neko video kao dobar momenat da se dovede do smene vlasti bez izbora i mimo volje građana - kaže Vučević.