- To i priliči Milošu Jovanoviću, ali i Šolakovim medijima. Oni uvek kažu ne ja, ali pozivaju na ubistvo. Time pozivaju nekog ko je psihički labilniji, a ekstremniji, ne plaši se legalnih zakonskih posledica . To traje godinama, ovo nije ni novo ni iznenađujuće. Mi smo prekjuče, tokom skupa ispred RTS, u uključenju Šolakovih medija, razgovor sa čovekom koji je kroz osmeh nonšalantno rekao, pa dobro, pričaćemo o Vučiću kao da je bio dugačak čovek. Znači da će ga prvo ubiti - rekla je Ana Brnabić.

- Vi ste u poslednjih 48 sati nedvosmisleno čuli, poštovani građani, da je našoj opoziciji, koja se sklanja iza studenata, koordiniše ih, ali se opet trude da budu u pozadini pošto znaju da ljudi nisu za njih. Iskristalisao se kod njih jedan stav. Referendum ne, da pitaju nešto građane, to nije opcija za njih. Nikako, ni pod razno. Za izbore, ovo je jedina opozicija u svetu koja neće izbore. To nisu opcije, ali sa druge strane, oružje, građanski rat i ubistvo Aleksandra Vučića, da i to je opcija. To je neverovatno, i mi svi treba to da osvestimo. Demokratske opcije za njih nisu prihvatljive - naglasila je ona.