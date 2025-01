Slušaj vest

Dok studenti Beogradskog univerziteta istrajavaju u blokadama i protestima, javnost sve češće dobija podeljene informacije o događajima unutar zidova blokiranih fakulteta. S jedne strane, oni se predstavljaju kao borci za pravednije društvo i bolje uslove studiranja, dok s druge strane kruže priče o opijanju, sukobima i nesuglasicama koje prete da naruše njihov kredibilitet. Ko su zapravo akteri ovih protesta, idealisti vođeni željom za promenom ili pojedinci koji situaciju koriste za lične ciljeve?

Blokade su možda simbol otpora, ali je pitanje koliko dugo će njihova unutrašnja dinamika izdržati pritisak spoljašnjih i unutrašnjih kritika. O pozadini protesta, motivima organizatora i izazovima s kojima se suočavaju, pokušavajući i da odgovore na ključno pitanje, gde prestaje legitimni aktivizam, a počinje ugrožavanje svakodnevnog života građana, imali su priliku da analiziraju gosti specijalne emisije "Puls Srbije vikend" Vojislav Šešelj, SRS, Vladimir Gajić, predsednik Narodne stranke, Jovan Babić, student i Nemanja Starović, Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

1/6 Vidi galeriju MINISTAR STAROVIĆ: BLOKADE SU POKUŠAJ SPROVOĐENJA OBOJENE REVOLUCIJE! Šta se krije iza zidova beogradskih univerziteta? Foto: Kurir Televizija

Objašnjenje sastanka svih članova advokatske komore, na samom početku dao je Gajić:

- Štrajk je od sutra do 27. januara. Ako su bar hteli da postignu efekat, izabrali su loš termin. Između 20. i27. januara advokati nemaju obaveze na sudu, ali ovo je poruka da advokati podržavaju studentske proteste i staju iza njihovih zahteva. Ovu odluku moraju da poštuju svi advokati jer su sankcije vrlo rigorozne. Da li ona ima legitimitet, to je drugo pitanje. Ona je doneta.

Članovi advokatske komore istakli su kako su oni jedina branša koja je stala iza studenata, a Šešelj kaže:

- Advokatska komora Srbije je u rukama najgorih izdajnika srpskog naroda među advokatima. Šta znači podrška studentima od strane advokata, da li su studenti ugroženi, da li su se pobunili zbog lošeg smeštaja, loše hrane u menzi ili skupih udžbenika? Koji su to zahtevi koji se tiču njihovog solijalnog položaja? Jednom su štrajkovali duže vreme kada je režim pokušao da ih obaveže da plaćaju porez prema učinku. Režim je na kraju popustio i tada. Režim može na to da uzvrati. Štrajkujte onda i celu godinu. Treba slomiti tač štrajk advokata i doneti novi zakon o advokaturi.

Starović se nadovezao na reči svog sagovornika:

- Radi se o jasnoj politizaciji, da sada pitate bilo koga od delegata komore o zahtevima studenata, nisam siguran da bi blo ko mogao da vam da jasan odgovor. Nema nikakve dileme da se radi o pokušaju paralize vitalnih društvenih sistema, sve u clju toga da dođe do promene vlasti bez izbora. Radi se o pažljivo osmišljenom pokušaju sprovođenja obojene revolucije.

Foto: Kurir Televizija

Babić je iz perspektive studenta otkrio detalje onoga čemu svedoči na fakultetu:

- Što se tiče studenata, postoje plenumi, to je određena grupa ljudi koja dođe na glasanje. Na tehničkim fakultetima imamo nula studenta koji su glasali protiv blokada, što je nerealna situacija, to apsolutno niko ne bi poverovao. Oni ne predstvaljaju studente, već sami sebe. Imaju pravo da filozofiraju i iznose svoje mišljenje, ali ne i da naređuju. Tu ulazimo u problem, ne može da postoji jedna adresa. To su ljudi koji su organizovali blokade - započeo je i nastavio:

- Incident koji se desio je strašan, to je nezamislivo da se dešava u civilizovanom društvu. To je mlada devojka koje je proletela preko automobila - kaže Babić, na šta se Starović nadovezao, ističući važnost bolje organizacije blokada:

- Apel koji smo čuli od strane policije je veoma važan. Blokade saobraćajnica ne mogu biti dozvoljene, nisu u skladu sa zakonom, ali barem da nekim telefonskim pozivom obaveste o njihovim dešavanjima. Što duže ovo traje, postoji veća opasnost da se i dešavaju incidenti.

Šešelj je govorio i o čoveku koji je udario studentkinju na ulici, i kaže da je u pitanju kriminalac koji je osuđivan sedam puta.

- Ne može se reći teško ubistvo u pokušaju! Da ja ovo kažem, to ne može biti teško ubistvo u pokušaju, tu nema ni eventualnog umišljaja. Dakle nema namere! Čekaj Gajiću, ti znaš da sam ja najbolji advokat na svetu, dokazano. On je odlučio da se brani ćutanjem u istražnom postupku, to je pametan potez. On je iz siromašne socijalne sredine, nadam se da će imati advokate koji će ga braniti pro bono - kazao je Šešelj.

Šešelj je istakao da je protiv svake hajke, i da uvek staje na stranu onih koje napadaju.

Foto: Kurir Televizija

- Evo Gajiću, predsednika vam spremaju za ambasadora - poručio je on advokatu, na šta mu je Gajić odgovorio da to nije tačno.

Gajić je skrenuo pažnju da se na snimku jasno vidi da se ona spasila zahvaljujući spretnosti, i da je lako moglo da se desi da pogine.

Govoreći o tuči na Pravnom fakultetu, ministar Starović je kazao da je došlo do međusobne tuče, a da je za sve posle okrivljen predsednik Vučić.

- Kao da je neko samo čekao da iskoristi priliku da pokrene kampanju. Ja se ne slažem sa doktorom Šešeljem da policija treba da razbija blokade, oni prosto žele reakciju policije, kako bi to delovalo u funkciji mobilizacije. To je po udžbeniku Džina Šarpa, mustri Srđe Popovića, to su propozicije u koju žele da uvuku organe Republike Srbije - kazao je ministar.

Nemojte da nam ponižavaju policiju zbog njihovih želja, rekao je Šešelj.

- Mora da se prekine i blokada. Ako su na rasporedu predavanja, ali se studentima ne dozvoljava da uđu na fakultet, onda mora da bude pozvana policija. Oni štrajkuju, a primaju plate, dekani - kaže Šešelj.

Prema najnovijim podacima, na teritoriji Beograda boravi državljanin SAD Edgar Gonzales, tvrdi Šešelj.

Foto: Kurir Televizija

- On je boravio u Gruziji, gde se bavio konsultantskim aktivnostima. Bavio se konsultovanjem obaranja patriotskog režima u Gruziji. Za njega je utvrđeno da na teritoriji grada Beograda sprovodi konspirativne aktivnosti. Slušaj me pažljivo Gajiću, slušaj i pametne sagovornike. Potvrđena saznanja pokazuju da on ima fiktivnu prijavu boravišta u Belom Potoku, kod stanodavca koji se zove Nikola Dragorajac. Upoznali su se u Tbilisiju, u Gruziji. Zanimljivo je da Dragorajac ima putnu ispravu Hrvatske, sa kojom često prelazi granicu sa Aleksom Buljmazovićem, aktivistom Centra za antiautoritarne studije - tvrdi Šešelj.

Zanimljivo je da se svi bave konsaltingom, kazao je Šešelj.

Gajić je poručio Šešelju: "Dobro si se branio u Hagu", na šta je Šešelj pitao - Jesam li ih razvalio?

- Ja sam kaznu odležao! To što je neko osuđivan nije zabrana da neko bude narodni poslanik, pogledajte koliko lidera prozapadne opozicije u Skupštini ima robiju iza sebe - rekao je Šešelj.

Starović je govorio o postavljanju Šutanovca za ambasadora SAD, i dodaje da se njemu mora suditi po rezultatima koje postigne.

- Bitno je to sada, kada se otvaraju nove mogućnosti i perspektive. Ja sam optimista, imamo mogućnost da unapredimo dijalog sa SAD, da pričamo sa administracijom koja će bolje znati da razgovara sa Srbijom - kaže on.

Ministar dodaje da se mi već dugo suočavamo sa stranim pritiscima i obaveštajnim radom iz inostranstva, i podseća na nasilne demonstracije tokom pandemije korona virusa.

- Sećate se koliko je ljudi došlo iz inostranstva par dana pred demonstracije, mahom iz zemalja Centralne Azije - kazao je Starović, na šta se nadovezao Šešelj.

Foto: Kurir Televizija

- Slušaj me opet Gajiću, kada bivši šef tvoje partije postane ambasador, ja mu neću suditi unapred. Šutanovac takođe ima veliku zaslugu, niko kao on nije rasturio Demokratsku stranku - rekao je on.

O izjavi Miloša Jovanovića, da nema ništa protiv da predsednika Vučića bace sa terase, Šešelj kaže da je to jasna aluzija na ubistvo kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage Mašin.

- Njemu su dali onu sablju u Skupštini. Pa jel dobio neki čin, to je generalska škola - rekao je Šešelj.

Student Jovan Babić je rekao da su objavljena sva dokumenta, iako i dalje tvrde da uslovi studenata nisu ispunjeni.

- Oni mogu večno da govore da uslovi nisu ispunjeni. Ogroman je problem sada izlazak na ispite, posebno na tehničkim fakultetima, gde studenti moraju da urade vežbe. Dakle studenti su u ogromnom problemu, i to će sve kasnije doći na naplatu. Aktivizam u startu ima veliku energiju i štetu, ali i generiše veliku štetu. To će videti na kraju godine kada ne upadnu na budžet. Studenti ne mogu da polažu ispite, i ostaće ispod granice od 48 bodova - kazao je Babić.

On je rekao da su fakulteti dužni da zaštite studente i da omoguće studiranje.

- Svima mora biti omogućeno da uđu u zgrade fakulteta - rekao je Babić, a ministar Starović je kazao da je tako bilo i tokom ranijih blokada, gde su studenti mogli da nastave studiranje.

Šešelj je rekao da se svima u prosveti koji nastave štrajk mora dati otkaz, dok je ministar Starović dodao da postoji jedna grupa ljudi iz nereprezentativnih sindikata.

- Mene brine to što se time negira osnovni postulat socijalnog dijaloga, time se bavim i po funkciji. Mi imamo četiri reprezentativna sindikata, koji razgovaraju sa državom koja im je na neki način poslodavac. Sedam meseci su razgovarali sa državom, i dobiće nezabeleženo povećanje zarada. A uprkos svemu tome, imate političke aktiviste koji rade u prosveti, oni kažu da podržavaju studente, a ne znaju ni koji su zahtevi. Opasno je što se unosi razdor u školama. Ja to pratim, imam troje dece, pa će neki profesori da štrajkuju, neki neće, pa se onda glasa po vajber grupama - rekao je on.

Foto: Kurir Televizija

Gajić je rekao da bi vlast trebalo da finansira opozicione medije, pošto rade odličnu kampanju, pominjući intervjue "Komandanta Ješe", Dinka Gruhonjića i Pavla Cicvarića.

Šešelj je pitao da li se uopšte neko iz opozicije bavi istraživanjima javnog mnjenja, a ministar Starović je istakao da je savetodavni referendum jedna odlična i demokratska stvar.

Lider radikala je šaljivo pitao Gajića da li zna šta je češalj, i rekao je da ako čovek ne zna da se očešlja onda se nešto čudno u glavi dešava.

Starović kaže da je posebno bizarno kada neko iz navodno patriotskog ugla spočitava Vučiću da se ne bori dovoljno za KiM i RS, a kaže da je jedina alternativa dolazak na vlast Đilasa i Marinike Tepić, koji ne bi ništa uradili po najvažnijim pitanjima.

