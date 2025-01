Instrumentalizovani od strane opozicije koja jedino ulicu i nasilje vidi kao način da se dočepa vlasti, i prosvetni radnici počeli su da prete neistomišljenicima! Tako je nastavnica osnovne škole javno zapretila urednici RTS-a, i to samo zato jer je u Dnevniku te televizije pročitan citat izraelskog istoričara Holokausta Efreima Zurofa kojim je kritikovao glumce u Srbiji koji rukama obojenim u crveno izražavaju podršku protestima i istakao da bi se trebalo čuvati simbola koje koristi Hamas. Sagovornici Kurira konstatuju da je delovanje opozicije dovelo deo građana do opsesivne mržnje i neminovnost primene nasilnih metoda u političkoj borbi.

Tako su ubrzo na račun novinarke Bojane Mlađenović stigle brutalne pretnje putem društvenih mreža, i to ni manje ni više nego od strane nastavnice jedne osnovne škole u Beogradu koja predaje deci u čak 11 odeljenja.

"Niko nikome ne sme, ne treba i ne može da preti. Dramatična politizacije slučaja "Nadstrešnica" dovela je doslovno do ispoljavanja u nekim slučajevima otvorene agresije i političkog bezumlja. Ostaje još otvorena sila, a diskurs navodne kritike vlasti je duboko ogrezao u opsesivnu mržnju i neminovnost primene nasilnih metoda u političkoj borbi. To je glasna i opasna manjina. Kako idu dani, opozicija postaje psihološki i policijski problem države", ističe za Kurir politički analitičar Dejan Vuk Stanković.

"Očigledno da je unet crv razdora među građane Srbije od strane opozicije i da je to postala neka vrsta njihovog oruđa insinuacija da treba golim pretnjama i nasiljem da se oblikuje javno mnjenje i ostavlja utisak da je to normalno. To je izuzetno tamna strana zloupotrebe od strane opozicije i pokušaja animacije građana time što im se usađuje primena sile u političke svrhe", naglašava Petričković.