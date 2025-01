Sve procedure imenovanja treba da budu završene do kraja meseca kako bi novi specijalni predstavnik mogao da preuzme dužnost 1. februara, imajući u vidu da do kraja januara traje mandat Miroslavu Lajčaku na toj funkcijii.

Inače, Sorensen je karijerni diplomata sa velikim iskustvom kada je reč o Zapadnom Balkanu. On je u periodu od 2006. do 2011. bio lični predstavnik u Beogradu tadašnjeg visokog predstavnika EU Havijera Solane, a u Prištini je od 2002. do 2006. obavljao funkciju potpredsednika Stuba IV (Obnova i ekonomski razvoj) UNMIK-a, dok je od 2001. do 2002. godine radio kao viši savetnik specijalnog predstavnika UN u Prištini.