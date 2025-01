„Mandat koji mu je Tramp dao znači da će se on baviti područjima velikih kriza, a znamo da za Trampovu administraciju ti pregovori predstavljaju veliki izazov i na neki način predstavljaju krizu u Evropi koja mora da se rešava. Tako da ja mislim da on ima široko definisan mandat nadležnosti i on može vrlo lako da pronađe način kako da se uključi u ceo proces dijaloga Beograd-Priština i pregovora, a mislim da bi to bilo jako korisno i dobro što se tiče Srbije“, ocenio je Kesić za Kosovo onlajn.