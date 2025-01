- Upravo sam završio sastanak sa Slavicom Đukić Dejanović, i dobio sam izveštaj. U preko 80 odsto škola nastava se odvija, i želim da iskažem u ime Vlade Republike Srbije i svoje ime zahvalnost svima, i direktorima, i nastavnicima, profesorima, roditeljima i đacima, što se nastava odvija, što su se vratili u klupe - kazao je on.

- To je nezamislivo da može da se dešava. Velika zahvalnost svima koji su organizovali nastavu, što se nastava odvija, to je normalna stvar. Za sutra sam zakazao sednicu Vlade, i donećemo odluku da prosvetna inspekcija u škole koje su suprotno zakonu obustavile nastavu. To je država više puta istakla, od sutra prosvetna inspekcija počinje svoj posao. Još jednom sam zahvalan svima koji su omogućili nastavu i oduprli se pritiscima - rekao je premijer.