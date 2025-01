- Zašto bi bilo kome bilo bitno da li su studenti za ili protiv nečega političkog? Ako su njihovi zahtevi vezani za sigurnost i odgovornost, to je nešto što se mora rešiti, a ne politizovati - rekao je Kojčić. Ipak, on je dodao da trenutni politički pritisak može ukazivati na dublje društvene probleme u Srbiji.

- U jednom trenutku, vlast i opozicija moraće da sednu za isti sto, jer ako to ne učine, suočićemo se sa scenarijom sličnim onom iz Argentine - upozorio je on.

- Oni su nas iznenadili svojom spremnošću da se uključe u politiku, ali na drugačiji način nego što je to bilo do sada - rekao je on, smatrajući da bi ova energija mogla dovesti do dugoročnih promena u političkom i društvenom životu Srbije.