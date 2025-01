„Treba da budemo realistični u očekivanjima i nisam siguran da u prvih nekoliko meseci nove administracije možemo videti neke konkretne politike prema Zapadnom Balkanu. Razlog za to su rat u Ukrajini, rat u Gazi i još mnogo unutarpolitičkih pitanja koje će biti važne za novu administraciju“, kazao je Velebit za Kosovo onlajn.

Precizira da treba sačekati izbor novog ambasadora SAD u Srbiji, ali i videti da li će doći do promene pomoćnika državnog sekretara za Evropu.

„Prva stvar koja treba da se desi jeste imenovanje novog američkog ambasadora nakon što Kristofer Hil napusti Srbiju. A zatim i da vidimo ko će biti pomoćnik državnog sekretara Amerike zadužen za Evropu i ko će biti ljudi koji će se baviti našim regionom. Da li će Saša Kasanof ostati na svojoj poziciji. Verujem da će on sigurno u narednom periodu biti tu i da će se baviti regionom, ali treba da vidimo kakva će biti politika nove administracije“, navodi Velebit.

Uveren je da će izbor novog ambasadora u Srbiji imati političku težinu i da će to biti ličnost od poverenja Donalda Trampa

„Siguran sam da će i novi američki ambasador u Beogradu biti političko imenovanje, dakle imenovanje Bele kuće, zato što je Kristofer Hil bio politički imenovani ambasador od predsednika (Džozefa) Bajdena. U tom kontekstu siguran sam da će to imenovanje imati političku težinu i da će ta osoba biti osoba od poverenja predsednika Trampa i njegovog bliskog okruženja. Mislim da Srbija ostaje značajno na mapi Vašingtona pogotovo u kontekstu otpočinjanja strategičkog dijaloga između Srbije i Amerike koji Srbiji daje rezervisano mesto za stolom u Vašingtonu“, precizira Velebit.

„Vašington u poslednje vreme više gleda ka Beogradu, a manje ka Sarajevu i ka Prištini, ali ukoliko Trumpova nova administracija bude imala volju da se bavi nekim rešavanjem odnosa Srba i Albanaca na ovim prostorima, mislim da će i to imenovanje biti bitno, ali mislim da će biti bitniji odnos na relacije Beograd -Tirana -Vašington“, uveren je Velebit.

„Kada reči o Grenlandu, Amerika tu ima svoje strateške interese. Tu će se sigurno voditi neki razgovori, ali s obzirom da su i Amerika i Danska članica Natoa, mislim da će obe strane biti jako pažljive. Sve Trumpove najave uvek treba uzimati sa jednom rezervom. On na taj način pokušava da poveća svoju pregovaračku moć i u odnosima sa Kanadom i u odnosima sa Evropskom Unijom, sa latinoameričkim zemljama. On je čovek biznismen, on razume taj jezik, ali sam siguran da će Amerika imati jednu direktniju, pragmatičniju politiku koja je više zasnovana na biznisu, a manje na vrednostima“, kaže Velebit.