- Samo vas pitam, šta ćemo sa nekim detetom koje dodje iz provincije u Beograd, žuri da što pre završi fakultet zato što hoće da što pre počne da radi, roditelji ga izdržavaju, on će sada propustiti ispitni rok, ne zna da li će imati novca da plaća stan. Odužilo se . Videćete da će sledeći protesti biti da se uvede još jedan ili 5 ispitnih rokova, da se uvede moratorijum na isplatu kredita .

- Nišlije kažu odlično, imamo opravdanje, nećemo da plaćamo struju. Dodje 5. oktobar, puč, promeni se vlast kad krenuše izvršenja da se plati struja. Živkoviću šta bi sa strujom? Nema to veze, pustite to, videćemo. Svi su platili do zadnjeg, sa kamatama. Nekim ljudima su izvršitelji upadali u kuće, dešavale se ružne scene, tako će biti i ovde - rekao je potpredsednik srpske vlade.