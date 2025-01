"Je l' po zakonu da profesori izvode maloletnu decu na proteste? Niko ne ume da objasni šta je razlog poziva na štrajk ili blokada. Da li to što se u Srbiji grade mostovi, auto-putevi, bolnice, škole, brze saobraćajnice, a rastu plate i penzije? Je l' to razlog za štrajk? Ili neverovatni rezultati koje Aleksandar Vučić na čelu Srbije pravi u diplomatskom smislu, što imamo veliki broj saveznika i prijatelja u svetu, poput Amerike, Španije, Mađarske, Grčke, što nam dolaze lideri iz celog sveta, je l' to razlog? Jovanović je sada ideju da predsednika bacaju sa terase promenio na zatvor za predsednika. Je l' razlog što Vučić mora u zatvor što uporno brani državu, što je ovoliko uspešan? E, ako je to razlog, onda svi moramo u zatvor", izričit je Dejan Bulatović.