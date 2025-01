Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima iz Davosa.

- Ovde u Davosu sam imao susret sa Ursulom fon der Lajen, i nadam se dužem razgovoru sutra, razgovarao sam sa organizatorima foruma, sa generalnim sekretarom Saveta Evrope. Imao sam susret i sa kompanijom Arčer, koja je jedna od najpoznatijih kompanija koja se bavi, kako mi to zovemo letećim automobilima, aviona bez pilota, letećim vozovima, i sa njima smo potpisali Memorandum i dogovor napravili za Ekspo 2027. Mene je interesovalo ako naiđe jato ptica, da li može mašina da bude ugrožena, i sigurnija je od helikoptera, jer imaju 12 mašina sa 6 baterija, i u svakom trenutku izobilje izvora energije i imaju dovoljno snage da vas sigurno prizemne. Imao sam danas važne sastanke, krenuli smo da dogovaramo kupovinu 3 letelice. Kinezi su dosta razvili te leteće automobile, i imaju u nekoliko gradova, i mi ćemo da probamo da do sredine 2026. godine završimo sve oko pripreme i alternative, jer je to važno i zbog mladih ljudi, jer to stvara novu bazu za razvoj takvih ljudi koji vide napredak i razvoj - rekao je Vučić.

Izjavio je potom saučešće porodicama stradalih u požaru u staračkom domu u Barajevu i pohvalio brzu reakciju Tužilaštva.

O novom predsedniku Amerike

- Ne mogu da govorim, posebno ne danas, kada Donald Tramp postaje predsednik Amerike, ne mogu da govorim kao analitičar, videćemo šta će on da govori. Mislim da će da se bori protiv duboke države u SAD, da uštedi novac za svoje projekte, i borbu protiv migracija, ali i za energetiku, jer sagledava da je energetika ta koja će nositi svet u narednih 20 godina, ali da će biti mnogo problema, hrana i energetika, čak i voda. Hoćemo li mi uspeti da uhvatimo ritam koju nameću velike sile poput SAD i Kine, to je teško. Razgovarao sam sa nekim od njegovih najbližih ljudi i ono što se meni čini je da je govorio o Kanadi, jer oni imaju najviši suficit u odnosu na SAD, pa onda evropske zemlje i Kine. Kina je potrebna i Americi i Masku, moraće da naprave neki dogovor sa Kinom, mislim da će gledati da minimalizuje značaj Evropske komisije, ne mogu da kažem da sam srećan zbog toga, a onda kako će uspostaviti pojedinačne odnose sa državama članicama.

Predsednik je istakao da EU ima suficit samo u robi 132 milijarde, gotovo 200 milijarde u robi i uslugama, u odnosu na SAD.

- On kaže što bih ja vas štitio a vi toliko zarađujete. Ne znam koliko je to dobro za nas. Treća stvar, mislim da je Tramp sebi namenio istorijsku ulogu — zaustavljanje rata Rusije i Ukrajine, ne mislim da će to biti lako, ali verujem da će dati sve od sebe. Jer u ovom trenutku nije lako uticati na Rusiju, na Ukrajinu je lakše. To su glavne stvari kako ja vidim, i naravno držanje pod kontrolom Bliskog istoka, ali će on o tome govoriti, ne mogu o tome sada, ali je ovo jedan od istorijskih dana u Americi. Ne mislim da se Tramp šali povodom svega ovoga. Meni će biti potrebno nekoliko dana, ne mogu odmah naredni dan da govorim - naveo je i dodao da ne misli da se Tramp šali u vezi sa Grenlandom, ne da će uzeti kao svoju teritoriju, već da će uspostaviti dodatni specijalni aranžman, u odnosu na baze koje već poseduje.

O novom pokretu

- 15. marta će biti moguće prijavljivanje, ali do tada mnogo toga moramo da menjamo, da se oslonite na nove ljude, neukaljane u politici, a mi u Srbiji imamo mnogo pametne ljude koji žele da rade i da se bave rezultatima, a ne svađama, trzavicama. Za jednu pristojnu državu, do 2027. imamo mnogo ambicija — 1400 prosečna plata, potpuno drugo lice Srbije, trebaju nam geopolitičke promene, i to moraju da učine odgovorni ljudi. Tako da mislim da će naići na veliki odjek, pozivam ljude iz Pomoravlja, Šumadije, Centralne Srbije, a onda ću ja ići na male skupove da slušam njih, trebalo bi veoma brzo da se vide prvi rezultati u žestokoj borbi protiv korupcije, posle ovoga ću imati manje putovanja iz inostranstva - dodao je.

O početku drugog polugodišta u školama

- Danas je bilo, da znaju ljudi, 77,6 odsto škola je radilo. Ali je bilo podele u ovih ostatak 20 odsto, neki su radili prva dva sata, a neki nisu, a neki nisu prva dva sata, bilo je i takvih pola a ovih je bilo pola. Sutra će biti drugačije, sutra će biti više ovih što rade, ali država će nastaviti svoj posao, jer nemate vi pravo da se zbog svojih stavova igrate decom. To što vi imate političke želje, to ostavite za izbore, radite šta hoćete, ali ne u školi. A to da dovodite roditelje i političare i da zabranjujete deci da uđu u škole, i šta onda? Nećete menjati odluke nečije, biće sve u skladu sa zakonom. Molili smo i rekli — važno nam je zbog dece.

Istakao je da je bilo jezivih pritisaka na roditelje i da je ogromna većina pristala na rad.

- Šta imate da zovite roditelje? Vaš posao je da držite časove. Nastavićemo naš posao, oni svoj, sutra će biti više škola u pogonu, tako da to ide u normalu - dodao je Vučić.

Bez izuzetaka će biti borba protiv korupcije, u skladu sa zakonom.

- Svratiće marica kod svih, i kod njih i kod Ivice. Ja sam odavno "gotov, mrtav, ubijen, bačen s terase", ali i dalje ne smeju protiv mrtvaca na izbore i referendum. U svakom slučaju slušaćemo narod.

O poseti Davosu

- Dvanaesti put sam ovde. Ja mislim da sam bio jedini aktuelni političar, i da svake godine dolazim ovde, ali su bili direktori svih najmoćnijih svetskih i evropskih kompanija, medijskih kuća, koje god da pomenete, svi su bili tu. Neki su više od 30 godina ovde, ali sam ovde mnogo toga naučio. Nama je korisna stvar, slušao sam ovde i Si Đinpinga, mnogo toga ovde naučite, bezbroj kontakata koje imate, i mislim da je veoma korisno za našu zemlju. I verujem da će i oni posle mene uživati isti autoritet i ugled - odgovorio je.

- Za sve sam kriv, i potpuno su u pravu što me napadaju, kao i naši politički protivnici, a ne razumeju kakvu snagu mu ulivaju. Toliko su mi dali energije i ambicije, da ću da se borim kao nikada pre.