- Videćemo prvo šta će on da govori. Mislim da će njegovu vladavinu da okarakterišu tri stvari. Prva je ta da će da se bori protiv onoga što je duboka država u SAD, da uštedi što je mogće više novca za svoje projekte, borbu protiv migracija ali i za energetsko razvijanje SAD jer veoma pravilno sagledava činjenicu da je energetika ta koja će da nosi svet u narednih 20 godina a da će biti mnogo problema. Mi znamo to, ali smo suviše mali da na to utičemo. I energetika i hrana, to će biti ključne stvari u narednih 20 godina, čak i voda.