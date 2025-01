Predsednik odbora Marko Atlagić zakazao je sednicu sa jednom tačkom dnevnog reda, a to je blokada fakulteta i zaštita prava studenata. Radu sednice prisustvuju predsednica Skupštine Ana Brnabić, ministarka Slavica Đukić Dejanović sa svojim saradnicima, rektori, dekani brojnih fakulteta sa teritorije cele Srbije, predsednici studentskih parlamenata.

- Problemi o kojima moramo da razgovaramo su šta će se desiti sa studentima na budžetu i onima koji imaju prava na dom, kada i u koliko, zbog blokada, za koje smatram da su jasno i nedvosmisleno nezakonite, zarad ovih blokada, tih stotine hiljada studenata izgubi pravo da budu budžetski studenti i kada izgube pravo na dom. Koji procenat neće moći da nastavi studiranje? Koliko ima porodica koje ne mogu da priušte to deci. Samohrana majka iz Ivanjice ima dvoje dece, jedno je student, može biti student samo ukoliko zadrži pravo na dom i da bude budžetski student. Ako izgubi godinu neće moži više da studira, koliko ima takvih porodica? Ko od nas razmišlja o tim porodicama? Razumem da postoji velika ljubav i naklonost prema plenumima koji su suprotni zakonom o studentskom organizovanju, za to niko od nas ne zna kako funkcioniše. Ko razmišlja o svima ostalima, o porodicama i studentima čije se pravo da studiraju dovodi u pitanje i ugrožava blokadama fakulteta iza kojih su stali određeni dekani i određeni rektori. Ko se brine o 102.000 budžetskih studenata? Ko vodi računa o njihovim porodicama? Ko je onda kriv, fakultet, planum, vlada, ministarstvo?

- 128.330 samofinansirajućih studenata. Svako je potpisao ugovor prema kojem su platili školarine, a fakultete se obavezao da će im pružiti i obezbediti nastavu, vežbe, ispite. Najveći deo fakulteta koji su u blokadi nije završio semestar. Fakulteti nisu ispunili obavezu iz ugovora koji imaju sa studentima. Mnogima je onemogućeno da polažu ispite. Imamo 8.813 studenata sa stipendijama, ako ne polože ispiti i izgube godinu oni gube stipendiju, ko će im biti kriv? Plenum? Fakultet? Država? Imamo 6.181 studenta koji koriste studentski kredit, 2242 na završnoj godini, te porodice će, ako su onemogućeni da u roku završe studije, zato jer je neko odlučio da blokira fakultete, zabrani ispite, kao ne prođu godinu, oni će morati da vrate kredit. 13.000 mesečno je studentski kretit, puta 12 meseci, puta 4 godine, koji će to novac porodice morati da vraćaju, paušalno je to oko 5.500 evra koje će svaka, od 2242 porodice morati da budžetira i vraća u 2025. godini. Ko će to vraćati? Porodice, nisu oni krivi, studenti, nisu oni krivi. Godišnje imamo između 300 i 400 studenata koji se upisuju nakon diplomskih, dobijaju mestana svetskim univerzitetima na master ili postdiplomske studije. Neki dobijaju pune neki parcijalne stipendije, neki imaju podšku fonda... Niko od njih, ako se nastavi blokada u februaru, niko neće moći da ispuni uslov da se upiše na studije na prestižnim univerzitetima. Ko će biti odgovoran porodicama i mladim ljudima koji su dobili jedinsrtvenu životnu šansu na svetskim univerzitetima.