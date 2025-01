"Oni pokušavaju da na ulici dođu do vlasti, pošto to na izborima, na legitiman, demokratski način ne mogu, s obzirom na to da nemaju ni program, ni ideologiju koju bi ponudili narodu i to je dokazano poslednjih 12 godina na izborima da ih narod neće. Međutim, oni pokušavaju na ovaj način, pozivajući na nasilje, na ubistva, da na ulici otmu državu od naroda, da dođu do vlasti zarad svojih finansijskih interesa što su i do 2012. pokazali narodu Srbije kada je 500.000 ljudi ostalo bez posla", rekla je ona u izjavi za medije.