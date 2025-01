Kopman je istakao spremnost EU da podrži našu zemlju na putu ka EU u skladu s ambicijom Srbije da završi pripreme za pristupanje do kraja 2026. Izrazio je uverenje da će Srbija uskoro postići korake na koje se obavezala u decembru 2024, uključujući one u ključnim oblastima vladavine prava, za koje su države članice navele da će dovesti do dugo očekivanog otvaranja Klastera 3. Razgovarali su i o Planu rasta EU za zapadni Balkan i Reformskoj agendi Srbije.