"Brine me evropska politika popuštanja prema Kurtiju i njihove nove najave uprkos svim provokacijama koje Kurti preduzima, da će ih (Kosovo) pustiti u Savet Evrope" rekao je Vučić. On je dodao da će o ovom pitanju razgovarati i sa zvaničnicima SAD.

"Oni znaju da je sve to što rade protivzakonito. Ako znate da je to što radite protivzakonito, onda budite spremni na posledice. I one dolaze. A onda lepo pod ruku sa Marinikom Tepić...", rekao je Vučić u obraćanju novinarima iz Davosa. Kazao je i da je "sramota" i to što je u 98 škola obustavljen rad dok su u oko 200 škola časovi skraćeni.