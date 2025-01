"Neverovatno je da, pre nego što ste me to pitali, vaš medij objavi potpuno lažnu vest - otvorenu laž - da sam ja pretila bilo kojim studentima samo zato što sam postavila pitanje kao predsednica Narodne Skupštine koja ima kontrolnu ulogu, ali i predstavničku ulogu, jer smo svi mi ovde narodni poslanici birani od strane građana, a šta će se desiti sa preko 102.000 studenata koji su na budžetu, zato što oni nemaju informacije kako će se rešavati njihovi problemi", navela je Ana Brnabić i dodala:

"Tokom sednice ste objavili laž u cilju stvaranja dodatnih tenzija. Rekli ste da sam pretila studentima. Hoćete li mi uputiti izvinjenje za to. Recite mi vi kao novinarka, da li sam pretila bilo kome. Lažima ste pozvali ljude na ulice. To je sramota. Vaš medij je sramota i direktno stoji iza pokušaja obojene revolucije".

"Rektor Beogradskog univerziteta je ovaj put, i hvala mu što je bio ovde, rekao da imaju plan. Samo taj plan niko nije saopštio studentima. Prvi put je neko čuo da neko ima plan. Hajde da saopštimo studentima taj plan, hajde da ga saopštimo izvršnoj vlasti, hajde da vidimo kako da pomognemo preko 200.000 porodica u Srbiji koje u ovom trenutku nemaju informaciju da li će ni kako njihova deca ostati u studentskim domovima, da li će ostvariti pravo da ostanu na budžetu. Niko nije predložio rešenje ni izvršnoj ni zakonodavnoj vlasti ni nikom drugom. I kada je prva kažem da imamo ugroženo preko 200.000 porodica zbog nezakonitih blokada, niko se tim studentima i njihovim porodicama nije obratio. Onda vaš medij kaže da sam ja zapretila. Ne, ja sam uradila nešto potpuno drugo. Ja sam prva postavila pitanje kako da sačuvamo svakog studenta na državnom univerzitetu, kako da zaštitimo njihove interese, kako to da oni nemaju jednaka prava, kako to da na Pravnom fakultetu imamo 8.000 prijavljenih za januarski ispitni rok i da nekolicina, koliko god, može da bude 10, može 20, može da bude 10.000 drugih studenata, njima to zabrani. Kako to da neki imaju neka prava, a drugi nemaju nikakva", zaključila je Ana Brnabić.